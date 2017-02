Diretta/ Discesa libera maschile Mondiali sci St Moritz 2017, streaming video e tv, risultato live (oggi 12 febbraio)

DIRETTA MONDIALI SCI ALPINO ST MORITZ 2017, DISCESA MASCHILE STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI DOMENICA 12 FEBBRAIO 2017) – Oggi si riprova a mandare in scena una delle gare più attese ai Mondiali di sci Sankt Moritz 2017, appuntamento centrale della stagione dello sci alpino. Parliamo della discesa libera maschile, che ieri è stata più volte rinviata per nebbia prima di prendere atto che purtroppo non c'erano le condizioni per garantire una gara sicura e regolare. Ecco dunque che la specialità regina dello sci alpino sarà protagonista in tutti i sensi oggi, quando la discesa maschile andrà a raddoppiare (meteo permettendo) l'appuntamento con quella femminile già normalmente in programma. Eccovi dunque subito tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi questa discesa di St Moritz, che catalizzerà l'attenzione di tutti gli appassionati.

La partenza del primo atleta che si presenterà al cancelletto è in programma per le ore 13.30. Diciamo subito che l'appuntamento per tutti gli appassionati che non potranno seguire dal vivo la gara di Sankt Moritz sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport 1 (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose ai Mondiali di St Moritz (www.fis-ski.com).

Non è facile fare un borsino dei favoriti in una stagione che finora in discesa è stata all'insegna dell'equilibrio, soprattutto perché le prove dei giorni scorsi hanno dato indicazioni discordanti e in più - come ieri abbiamo ben imparato - potrebbe pesare molto anche l'incertezza meteorologica. In ogni caso fra i nomi più attesi ci sono quelli dei due azzurri Dominik Paris e Peter Fill. Infatti Paris ha vinto la discesa di Kitzbuhel, la più importante nella stagione di Coppa del Mondo (da un certo punto di vista anche più di un Mondiale), mentre Fill con una straordinaria continuità di risultati è al comando della classifica di specialità. Ci giocheremo dunque due carte molto pesanti per salire sul podio che ad entrambi è sfuggito mercoledì in super-G, ma sul quale sono saliti molto spesso in stagione. Certo, le prove non sono state esaltanti, ma speriamo che nel momento decisivo tutto possa tornare ad andare per il meglio come d'altronde è quasi sempre successo nel corso delal stagione.

L'elenco dei rivali però è molto lungo, a partire dal norvegese Kjetil Jansrud che probabilmente nelle ultime stagioni è stato globalmente il migliore nelle discipline veloci; molto attesi anche gli svizzeri, che vantano un'ottima conoscenza della pista di St Moritz, a partire da Beat Feuz che l'anno scorso vinse nelle Finali di Coppa del Mondo disputate proprio su questa pista. Citazione inevitabile per il canadese Erik Guay dopo quanto fatto vedere nel super-G di mercoledì (saprà ripetersi anche il suo compagno Manuel Osborne Paradis?), attenzione anche a francesi e americani, che pur non avendo nomi di primissimo richiamo sono già saliti spesso sul podio in stagione, ad esempio due francesi dietro a Paris a Kitzbuhel o la vittoria di Travis Ganong a Garmisch. Infine l'Austria, che a livello globale di squadra resta il punto di riferimento: Hannes Reichelt - vincitore della seconda discesa di Garmisch - e soci saranno ovviamente avversari scomodissimi per chiunque.

