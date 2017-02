DIRETTA INTER-EMPOLI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE E CRONACA (SERIE A 2017, OGGI 12 FEBBRAIO) - Inter-Empoli sarà diretta dall'arbitro Domenico Celi della sezione di Bari, che potrà contare sulla collaborazione degli assistenti Dobosz e Schenone, del quarto uomo Crispo e degli addizionali Doveri e Di Paolo e sarà una delle quattro partite che compongono il programma della ventiquattresima di Serie A 2016-2017 a essere disputate alle ore 15.00 di domenica 12 febbraio 2017; la gara si svolgerà presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano nel quartiere San Siro. I nerazzurri proveranno a rimettersi immediatamente in carreggiata dopo il KO nel big match contro la Juventus, nel quale gli uomini di Pioli non hanno comunque sfigurato uscendo dal campo a testa alta dopo aver messo in difficoltà i campioni d'Italia.

Più che la sconfitta in sé, a danneggiare l'Inter sono state le aspre polemiche per l'arbitraggio di Rizzoli, con l'espulsione di Ivan Perisic reo di aver detto qualche parolina di troppo al direttore di gara e la reazione di Mauro Icardi che al triplice fischio ha letteralmente scagliato il pallone addosso all'arbitro, mancandolo solamente per puro caso. Il giudice sportivo è stato inflessibile nei confronti dei due giocatori squalificandoli per due turni, la società nerazzurra ha ovviamente presentato di cui si attende ancora l'esito, ma con ogni probabilità entrambi non saranno disponibili nella gara contro l'Empoli. In ogni caso a Pioli non mancheranno le alternative e sta studiando delle soluzioni in grado di sopperire all'assenza del suo principale terminale offensivo e di uno dei suoi trequartisti più affidabili.

Per quanto riguarda l'Empoli, invece, il pari strappato nell'ultimo impegno di campionato contro il Torino ha consentito alla squadra allenata da Martusciello di mantenere un prezioso tesoretto che consiste in otto punti di vantaggio sulla terzultima (che ora è il Palermo) e dunque la zona retrocessione rimarrebbe distante anche in caso di sconfitta. Il club toscano dovrà rinunciare allo squalificato Bellusci e agli infortunati Barba, Pasqual e Costa, mentre Pioli non potrà contare su Brozovic. L'Inter inoltre andrà a caccia del nono successo interno tra le mura amiche del Meazza, con l'Empoli che lontano dal Castellani ha vinto solamente una volta rivelandosi una squadra che fa davvero tanta fatica in trasferta e dunque, come è facile prevedere, gli uomini di Martusciello cercando di attuare un catenaccio per limitare i danni e concedere meno spazi possibili agli avversari che in campo aperto hanno dimostrato di poter fare molto male a praticamente tutte le squadre che militano nella massima categoria.

Per la dodicesima volta nella storia del campionato italiano, Inter ed Empoli si affrontano al Meazza: finora il bilancio è nettamente a favore dei nerazzurri con dieci vittorie, un solo successo invece per la squadra toscana, del resto solamente negli ultimi decenni l'Empoli (per la precisione a partire dall'annata 1986-1987) ha fatto la sua comparsa in Serie A. In questa stagione le due squadre si sono affrontate una volta, al Castellani, lo scorso 21 settembre, che ha visto il successo esterno dei nerazzurri (allenati in quel periodo da Frank de Boer) per 2 a 0 con la doppietta di Icardi che invece al ritorno non ci sarà per la squalifica di cui abbiamo già ampiamente parlato.

Ovviamente le quote delle agenzie di scommesse on-line non potevano che essere tutte appannaggio dell'Inter: i bookmaker ci mettono non una ma due mani sul fuoco, in particolare WilliamHill offre una quota di appena 1,36 per l'1 dei nerazzurri con Betfair che paga 5,50 volte la giocata in caso di X e moltiplica la vincita di ben 12,00 volte la posta in palio per l'improbabile (ma non impossibile) 2 degli ospiti. Contando sulle abilità degli uomini di Pioli in fase offensiva, PaddyPower offre per l'Over (1,76) una quota più bassa rispetto all'Under (2,00).

Per Inter-Empoli la programmazione televisiva sarà la seguente: diretta tv su Sky Sport (canale 251 e 271 della piattaforma satellitare, rispettivamente in alta definizione e risoluzione standard) e Mediaset Premium (canali 371 e 381 sul digitale terrestre), diretta streaming video su internet su smartphone e table tramite le rispettive app Sky Go e Premium Play oppure su web accedendo via browser agli indirizzi skygo.sky.it e play.mediasetpremium.it, l'appuntamento per non perdervi nemmeno un istante del match è alle ore 15.00 per il kick-off.