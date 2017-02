Diretta/ Italia-Slovacchia Fed Cup 2017 streaming video SuperTennis, orario e risultato delle partite (2^ giornata, oggi 12 febbraio)

DIRETTA ITALIA-SLOVACCHIA, FED CUP 2017 STREAMING VIDEO SUPERTENNIS, ORARIO DELLE PARTITE (2^ GIORNATA, OGGI DOMENICA 12 FEBBRAIO) - Italia-Slovacchia è la sfida di Fed Cup 2017 per il World Group II: appuntamento al PalaGalassi di Forlì (superficie terra rossa indoor) a partire dalle ore 13.00 per la seconda giornata di questo grande appuntamento di tennis internazionale. Giocare nel Secondo Gruppo Mondiale - una sorta di Serie B - significa che l’Italia del tennis femminile non metterà le mani sul trofeo a fine anno; ricordiamo inoltre che vincere questo match non porta direttamente al ritorno nel Gruppo Mondiale. Prima bisognerà eventualmente superare il playoff contro una perdente al primo turno del World Group.

La formula è leggermente diversa rispetto alla Coppa Davis maschile: si gareggia in due soli giorni, sabato e domenica. Ieri sono stati disputati i primi due singolari che hanno lasciato la situazione in parità (1-1) dal momento che c'è stata una vittoria per parte, oggi invece ci saranno gli ultimi due singolari più l'eventuale doppio di spareggio se a quel punto ci si dovesse trovare sul 2-2. Il sorteggio effettuato venerdì ha decretato che i due singolari di oggi saranno Errani-Cepelova come prima partita e Schiavone-Sramkova a seguire. Questo almeno in teoria, ma ricordiamo che fino a un'ora prima del via si possono cambiare le scelte, come la Slovacchia ha fatto ieri quando ha schierato la Schmiedlova al posto della Cepelova contro la Schiavone. Naturalmente però c'è un divieto da rispettare: non si potranno incrociare oggi le tenniste che si sono già sfidate ieri.

Il destino dell’Italia è stato segnato lo scorso anno: dopo aver perso nettamente il quarto di finale contro la Francia, le azzurre sono state sorteggiate contro la Spagna nello spareggio salvezza che abbiamo perso. Chiaro segnale - pur contro due avversarie molto forti - che i fasti di pochi anni fa sono lontani. Flavia Pennetta si è ritirata ed è in dolce attesa, Roberta Vinci nell'ultimo anno di carriera si concentra sull'attività individuale, restano altre due veterane come Francesca Schiavone e Sara Errani, che però non sono più al top della carriera, mentre Camila Giorgi è un caso dentro e fuori dal campo. L’esordio di Tathiana Garbin come capitano (sostituisce Corrado Barazzutti, che si dedica esclusivamente alla Coppa Davis) non sarà semplicissimo, come la giornata di ieri ha già dimostrato.

Ricordiamo che la diretta tv della sfida Italia-Slovacchia di Fed Cup 2017 è mandata in onda da SuperTennis, la web-tv tematica che trovate al canale 64 del digitale terrestre o sul 224 della piattaforma satellitare di Sky; è disponibile anche il servizio di diretta streaming video visitando il sito www.supertennis.tv, mentre non vanno dimenticati i profili ufficiali messi a disposizione dalla Fed Cup, su Facebook (facebook.com/fedcup) e Twitter (@fedcup).

