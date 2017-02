Diretta/ Mondiali sci St Moritz 2017 discesa libera femminile, streaming video e tv, risultato live (oggi 12 febbraio)

DIRETTA MONDIALI SCI ALPINO ST MORITZ 2017, DISCESA FEMMINILE STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI DOMENICA 12 FEBBRAIO 2017) – Oggi ancora grandi emozioni ai Mondiali di sci Sankt Moritz 2017, appuntamento centrale della stagione dello sci alpino. Il titolo in palio è infatti quello della discesa libera femminile, la specialità regina dello sci alpino anche per le donne dopo la gara maschile di ieri nella rassegna iridata nella celeberrima località delle Alpi svizzere, canton Grigioni. Eccovi dunque subito tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi questa discesa di St Moritz, che catalizzerà l'attenzione di tutti gli appassionati.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT LA DISCESA LIBERA FEMMINILE DI SANKT MORITZ PER I MONDIALI DI SCI ALPINO 2017 (dalle ore 11.15)

La partenza della prima atleta che si presenterà al cancelletto - anticipata perché a seguire si recupera la gara maschile - è in programma per le ore 11.15. Diciamo subito che l'appuntamento per tutti gli appassionati che non potranno seguire dal vivo la gara di Sankt Moritz sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport 1 (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose ai Mondiali di St Moritz (www.fis-ski.com).

La prima favorita sulla carta è la slovena Ilka Stuhec, il nome a sorpresa della stagione di Coppa del Mondo: un dicembre fenomenale, ma ha vinto anche a fine gennaio a Cortina (sia pure in super-G) ed è stata fra le migliori anche nelle prove dei giorni scorsi. Certo, per la prima volta si presenta da favorita ad un grande evento e dunque vedremo come reggerà alla pressione, alla quale sono certamente più abituate campionesse già affermate come Lindsey Vonn. Il discorso sarebbe stato valido anche per Lara Gut, contando pure che la Svizzera ha inoltre il vantaggio di gareggiare in casa, con più allenamenti sul tracciato che possono far alzare le quotazioni delle elvetiche ma purtroppo si è rotta il crociato venerdì e dunque sarà un'assenza pesantissima nell'economia della gara, mentre l'americana proverà a scrivere un'altra pagina leggendaria visto che è da poco rientrata dopo l'ennesimo infortunio. Attenzione però: ha già vinto a Garmisch a gennaio, dunque è certamente pronta a gareggiare ad altissimi livelli.

Queste sono le "regine", ma tante altre ambiscono al trono: ad esempio Tina Weirather, già seconda in super-G, e naturalmente Sofia Goggia, che speriamo abbia saldato in super-G il conto dell'emozione del primo grande evento al quale si presentava fra le favorite forte dei novi podi di Coppa del Mondo, fra i quali numerosi anche in discesa (l'ultimo a Cortina, seconda) tanto che è terza nella classifica di specialità. Sofia sarà dunque oggi il punto di riferimento per la squadra italiana, senza dimenticare che Elena Fanchini da anni è fra le migliori discesiste ed è già salita su un podio iridato - come la sorella Nadia, assenza che pesa. Ci sarebbe poi piaciuto avere una Johanna Schnarf in ottime condizioni fisiche, visto che quest'anno è stata modello di continuità prima dell'infortunio di cui è rimasta vittima proprio in uno degli ultimi allenamenti prima dei Mondiali. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT LA DISCESA LIBERA FEMMINILE DI SANKT MORITZ PER I MONDIALI DI SCI ALPINO 2017 (dalle ore 11.15)

© Riproduzione Riservata.