EDIN DZEKO/ Capocannoniere: sbaglia un rigore contro il Crotone poi si fa perdonare (oggi 12 febbraio 2017)

EDIN DZEKO, CAPOCANNONIERE: IL BOSNIACO SBAGLIA ANCORA UN RIGORE CONTRO IL CROTONE, POI SEGNA NELLA RIPRESA SI FA PERDONARE (OGGI 12 FEBBRAIO 2017) - Edin Dzeko si è reso ancora una volta protagonista di un errore su calcio di rigore nella partita in trasferta contro il Crotone. Il bosniaco ha mandato il pallone direttamente fuori, senza che il portiere del Crotone dovesse impegnarsi a pararlo, una vera e propria maledizione per Dzeko che ha segnato soltanto il rigore in stagione contro il Sassuolo, sbagliando poi contro Udinese e appunto Crotone. Allo Scida l'attaccante ha spedito il pallone a lato alla destra di Cordaz, meglio rispetto al tiro alto calciato al Friuli di Udine quando ancora una volta si rese protagonista di un errore dal dischetto. Nessuno come lui finora in questa stagione di Serie A, poi nella ripresa ha cercato un po' di pareggiare i conti segnando il gol del 2-0, una vittoria importantissima per i giallorossi in ottica classifica che hanno iniziato la gara in salita a causa dell'errore di Edin Dzeko. L'attaccante oggi con una doppietta poteva volare in testa alla classifica dei migliori bomber d'Europa per la Scarpa D'Oro, occasione sprecata?

