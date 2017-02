FED CUP/ Inno tedesco con strofa nazista, la Petkovic: volevo lasciare il campo

TENNIS USA: INNO TEDESCO SBAGLIATO, CANTANO STROFA NAZISTA (OGGI 12 FEBBRAIO 2017) - Una scena spiacevole è stata vissuta prima della gara di tennis tra Usa e Germania, in occasione della Fed Cup, alle Hawai. Gli organizzatori Usa hanno mandato una versione dell'inno tedesco non aggiornata, che prevedeva anche una strofa nazista cancellata dopo la riunificazione delle due Germanie nel 1990. L'esecuzione è stata effettuata da un solista, che la Germania vieta di cantare nelle manifestazioni ufficiali, con la federazione americana di tennis che ha dovuto poi scusarsi per l'accaduto dopo la protesta delle tenniste tedesche che hanno minacciato di lasciare il campo da gioco. "E' stata la cosa peggiore che mi sia successa: una dimostrazione di ignoranza, non mi sono mai sentita meno rispettata nella mia vita. Ho addirittura pensato di lasciare il campo prima ancora di iniziare a giocare" ha rivelato la Petkovic su questo errore, per l'uso della strofa Deutschland uber alles vietata nelle manifestazioni sportive dalla Germania stessa. "Ci scusiamo sinceramente con la squadra tedesca e con i suoi tifosi per l'esecuzione di un inno nazionale obsoleto. Non volevamo in alcun modo mancare di rispetto, non capiterà più" il comunicato ufficiale da parte della federazione statunitense. CLICCA QUI PER VEDERE IL MOMENTO DELL'INNO SBAGLIATO

