Feralpisalò-Mantova/ Info streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone B)

DIRETTA FERALPISALO'-MANTOVA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Feralpisalò-Mantova, diretta dall'arbitro Aristide Capraro; in programma alle ore 18:30 di domenica 12 febbraio, rientra nella venticinquesima giornata di Lega Pro 2016-2017 (girone B). Le due squadre stanno disputando due campionati profondamente diversi e lottano per obiettivi agli antipodi. La Feralpisalò è una serie candidata per disputare i playoff di fine stagione, classificandosi all'interno delle prime dieci posizioni della graduatoria.

Il vantaggio accumulato rispetto alle inseguitrici sembra confortante, ma la squadra non vuole cullarsi e il match contro il Mantova rappresenta un'occasione per dare un forte segnale di determinazione e personalità. Il Mantova invece è invischiato per la lotta salvezza e al momento naviga nelle acque poco tranquille dei playout.

Un punto non servirebbe a tirarsi fuori dai guai, ma sicuramente rappresenterebbe un toccasana per il morale e accrescerebbe la fiducia in una squadra che finora non è riuscita a dimostrare sul campo il reale potenziale della rosa. La Feralpisalò verrà schierata dall'allenatore Antonino Asta con il modulo di riferimento 4-3-2-1, il cosiddetto Albero di Natale, con l'utilizzo di due trequartisti dietro l'unica punta centrale. Fra i pali spazio per l'estremo difensore Livieri, accompagnato dal terzino destro Gambaretti, dal primo difensore centrale e capitano Ranellucci, dal secondo difensore centrale Aquilanti e dal terzino sinistro Ruffini.

A centrocampo il mediano di rottura sarà Settembrini, affiancato alla sua destra dalla mezzala Davi e sulla sinistra dalla mezzala Staiti, calciatore molto esperto e con un passato in Serie B con la maglia della Virtus Entella. I due uomini di qualità che si posizioneranno sulla trequarti offensiva saranno Guerra e Surracco, autore del gol vittoria nell'altro derby lombardo contro il Lumezzane. Infine l'attaccante centrale sarà Ferretti.

La risposta del Mantova di mister Gabriele Graziani, consisterà nel modulo 3-5-2, molto utile per giocare in ampiezza e ridurre gli spazi sulle corsie. Il portiere titolare sarà Bonato, sostenuto nella protezione dei pali dai tre difensori Siniscalchi, Cristini e Gargiulo. A centrocampo la mezzala destra sarà Salifu, la mezzala sinistra il capitano Raggio Garibaldi e l'interditore centrale sarà Di Santantonio. Sulla fascia destra giocherà Bandini e sul versante opposto si proporrà Donnarumma. In attacco spazio per una coppia molto assortita, composta dal bomber Marchi e da Abed Haouhache.

I padroni di casa proveranno ad andare subito in gol, cercando di mettere sotto pressione gli avversari con il lavoro dei due trequartisti. Saranno molto importanti i tagli in verticale delle mezzali, che potrebbero cogliere impreparato il muro difensivo a tre del Mantova. La squadra mantovana avrà in mente una gara per lo più difensiva, caratterizzata da uno spartito ordinato e senza sbavature.

D'altronde per cercare di portare a casa almeno un punto non ci sono molte alternative. Se dovesse scoprirsi troppo si alzerebbero le percentuali di subire gol e contro la Feralpisalò una rete incassata significa quasi sicuramente sconfitta.

Per scommettere su Feralpisalò-Mantova le quote fornite dall’agenzia di scommesse Bet365 ci danno le seguenti informazioni: la vittoria della Feralpisalò (segno 1) vale 1,75, il pareggio (segno X) è quotato 3,45 mentre la vittoria del Mantova, indicata dal segno 2, vi permetterà di vincere 4,40 volte la somma che avrete deciso di giocare.

Feralpisalò-Mantova non godrà di una diretta tv ma, come per tutte le partite di Lega Pro, l'appuntamento è su Sportube.tv per la diretta streaming video: da questa stagione per accedere al servizio e assistere alla partita su PC, tablet o smartphone dovrete pagare una quota in abbonamento.

