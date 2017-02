Francia-Scozia / Rugby info streaming video e diretta tv, risultato live (DMax, Sei Nazioni 2017, oggi 12 febbraio)

DIRETTA FRANCIA-SCOZIA RUGBY INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE DELLA PARTITA (DMAX SEI NAZIONI 2017, SECONDA GIORNATA OGGI DOMENICA 12 FEBBRAIO) – Francia-Scozia, diretta dall'arbitro sudafricano Jaco Peyper, è una partita valida per la seconda giornata del torneo Sei Nazioni 2017 di rugby. Appuntamento alle ore 16.00 presso lo Stade de France di Saint Denis, a Parigi. I francesi sono reduci da una sconfitta a Twickenham contro l’Inghilterra, arrivata nel finale per 19–16, mentre la Scozia ha vinto il suo match di esordio, giocato a Murrayfield contro l’Irlanda con il punteggio di 27–22. Per i Blues l’incontro diventa quindi già decisivo se si vuole puntare ad un Sei Nazioni da protagonista, mentre per la Scozia, che non era alla vigilia della manifestazione tra le favorite, c’è la possibilità di confermare l’exploit confezionato contro l’Irlanda.

Per la Scozia la vittoria nella gara di esordio della più antica competizione di rugby per squadre nazionali ha interrotto una serie negativa che durava ormai da 11 anni, ed ora c’è l’opportunità di interromperne un’altra, quella delle partite disputate in Francia, dove la formazione allenata da Vern Cotter non vince dal 1999. Anche la Francia comunque arriva a questo match con una gran voglia di trovare un successo, dopo che quello nella giornata d’esordio è sfuggito per un soffio.

La Francia ha giocato un grande match a Twickenham, sempre a viso aperto, ma questo non è bastato per portarsi a casa la vittoria contro i campioni in carica dell’Inghilterra, che hanno ottenuto il successo per 19-16 riportandosi avanti negli ultimi minuti di gara. I Blues hanno impostato la gara come è più consono alla loro caratteristiche, muovendo molto l’ovale alla mano, mentre gli inglesi si sono affidati alla maggiore potenza del loro pacchetto di mischia.

Nel primo tempo le due formazioni non sono riuscite ad arrivare in meta ed il punteggio di parità all’intervallo, 9–9 è frutto di tre calci piazzati per parte, con la Francia che è stata più vicina degli inglesi ad arrivare in meta, ma Lamerat si è divorato l’occasione. Nella ripresa continua il lavoro ai fianchi dei bianchi inglesi, che avanzano con la mischia e Farrell con un piazzato dà il primo vantaggio della gara, poi arriva la meta di Slimani che Lopez trasforma per il vantaggio francese, ma il nuovo entrato Te’o rimette tutto a posto quando l’orologio è sul 71esimo, con una meta che Farrell converte per il + 3 con il quale si chiude il match.

Il successo della Scozia a Murrayfield è arrivato al termine di una partita dai due volti e che la formazione di casa ha fatto sua nel finale grazie a due calci piazzati messi a segno da Laidlaw. La Scozia ad inizio gara era riuscita a portarsi in vantaggio 14–0 con due mete di Hogg, entrambe trasformate. L’Irlanda realizza una meta con Earls, ma immediatamente la Scozia reagisce andando ancora una volta in meta con Dunbar e solo una punizione di Jackson riesce a portare l’Irlanda al riposo sul –13, (21–8). L’inizio della ripresa vede tutta un’altra partita e l’Irlanda riesce a trovare due mete, prima con Henderson e poi con Jackson, entrambe trasformate, per il 22–21 che ribalta la gara. Nel finale la Scozia si scuote, riesce ad ottenere due calci piazzati che Laidlaw trasforma con freddezza.

Come già nelle passate edizioni, tutto il Sei Nazioni e quindi anche Francia-Scozia sarà trasmesso in diretta tv in chiaro ed in esclusiva da Dmax, canale che appartiene a Discovery Channel e che si trova al numero 52 del digitale terrestre gratuito, al 28 di Tivùsat e al numero 136 della piattaforma satellitare Sky. Non solo: l'emittente si dedica con grande spiegamento di forze al rugby in queste settimane e in aggiunta alle partite live ci saranno anche una serie di trasmissioni dedicate alla palla ovale, con approfondimenti tecnici ma anche di colore.

DMax in queste settimane vivrà di rugby anche sui social network ufficiali del canale (Facebook, Twitter, YouTube) e sull'account Twitter dedicato @ImmischiatoDMAX, oltre che in una sezione dedicata sul sito www.6nazioni.dmax.it, la speciale piattaforma web pensata per accompagnare la nuova esperienza televisiva del torneo e che garantirà anche la diretta streaming video agli utenti che non potessero mettersi davanti a un televisore all'ora delle partite. Informazioni utili sul web si troveranno anche sui social network: ricordiamo ad esempio, per limitarci ai profili ufficiali del torneo Rbs 6 Nations, che l'account in italiano su Twitter è @RBSSei.

