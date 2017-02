Giana-Tuttocuoio/ Info streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone A)

DIRETTA GIANA-TUTTOCUOIO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Giana Erminio-Tuttocuoio verrà diretta dall'arbitro Luigi Carella: alle ore 16:30 di domenica 12 febbraio si gioca la partita valida per la venticinquesima giornata del girone A di Lega Pro 2016-2017. Una gara che propone una sorta di testacoda visto che le due compagini si trova in zone di classifica praticamente agli antipodi. Infatti, la Giana Erminio occupa il quinto posto della graduatoria in piena zona play off con 37 punti ma a ben 19 di distanza dal primo che viene detenuto in maniera piuttosto salda dall’Alessandria. La formazione di casa si trova in un momento abbastanza positivo di forma tant’è che nell’ultimo mese di campionato ha saputo conquistare qualcosa come 10 su 15 disponibili.

Il Tuttocuoio invece si trova in piena zona retrocessione essendo 17esimo con soli 22 punti a 3 lunghezze di distanza dalla zona salvezza e soprattutto è alle prese con una evidente crisi di gioco e di risultati: in campionato un solo punti in quattro incontri e nella Coppa Italia di Lega Pro è uscita di scena nel corso di questa settimana. Nella gara di andata c’è stata la vittoria esterna della Giana Erminio con il risultato di 1-0 per effetto della marcatura realizzata da Bruno. Questo match è anche peraltro l’unico precedente tra le due formazioni in un campionato di questo livello.

La Giana Erminio dovrebbe disporsi sul terreno di gioco con un coperto 3-5-2. In porta ci sarà senza dubbio l’ottimo Sanchez mentre in difesa spazio al centrale Bonalumi, sul centrodestra Perico peraltro reduce dalla rete realizzata nella vittoria trasferta in casa della Pistoiese, e quindi Montesano sul centrosinistra. A centrocampo ci sono diversi punti interrogativi che con ogni probabilità verranno sciolti nelle ultime ore che precedono il match. Come playmaker ci sarà Pinardi con ai fianchi Chiarello che sembra in vantaggio nel ballottaggio con Sosio e Marotta a sua volta in vantaggio nei riguardi di Perna. Sulle corsie laterali ci sono le certezze che portano a Iovine sulla destra e Augello sulla sinistra. In avanti Bruno dovrebbe avere come partner il senegalese Okyere anche se non è da escludere l’utilizzo di Biraghi dal primo minuto.

In casa Tuttocuoio si fanno i conti con le fatiche fatte nella gara di Coppa Italia di Lega Pro ma lo schema dovrebbe essere sempre il 4-3-1-2. In porta Nocchi, mentre in difesa dovrebbero giocare Mulas a destra, Bachini e Falivena nel mezzo e Picascia a sinistra. In mediana Caciagalli, Provenzano oppure Siani e Berardi. In avanti Ferretti e Masia con a supporto Gelli.

Tatticamente la gara proporrà un canovaccio abbastanza scontato con la Giana Erminio che proverà a fare la partita mentre il Tuttocuoio dovrà cerca di chiudere tutti gli spazi per rendere meno fragile una difesa che nelle ultime gare ha mostrato diverse lagune anche perché poco assistita dagli altri reparti. Naturalmente se con il passare dei minuti il risultato non dovesse sbloccarsi la squadra di casa potrebbe provare alcune della varianti tattiche tra cui anche l’utilizzo di una terza punta con passaggio a quattro in difesa.

Analizzando le quote proposte dai principali bookmaker ed in particolare quella della Snai,c’è una tendenza a dare una scarsa probabilità che il Tuttocuoio possa uscire indenne da questa trasferta. Infatti, la vittoria della squadra di casa viene fissata a circa 1,65 contro il 3,55 per il pareggio ed il 5,00 secco per l’eventuale colpo grosso degli ospiti. Inoltre dovrebbe trattarsi di una gara con meno di tre gol visto che l’Under 2,5 viene pagato 1,60 e l’evento complementare 2,15.

Giana Erminio-Tuttocuoio non godrà di una diretta tv ma, come per tutte le partite di Lega Pro, l'appuntamento è su Sportube.tv per la diretta streaming video: da questa stagione per accedere al servizio e assistere alla partita su PC, tablet o smartphone dovrete pagare una quota in abbonamento.

