INFORTUNIO D'AMBROSIO: PROBLEMI MUSCOLARI PER IL TERZINO NERAZZURRO (INTER-EMPOLI, OGGI 12 FEBBRAIO 2017) - L'Inter perde Danilo D'Ambrosio per infortunio. I padroni conducono 2-0 sull'Empoli per effetto delle reti messe a segno da Eder e Candreva ma, a inizio ripresa, devono fare i conti con il ko dell'ex terzino del Torino. Dopo l'intervallo, D'Ambrosio resta infatti negli spogliatoi. Il motivo? Il numero 33 dei nerazzurri è rimasto vittima di un problema muscolare che sarà valutato nei prossimi giorni con maggiore accuratezza dallo staff medico dell'Inter. Setefano Pioli ha così dovuto spendere il primo cambio: fuori D'Ambrosio, dentro Christian Ansaldi. Nuova grana per l'Inter: dopo le squalifiche di Perisic e Icardi e l'infortunio di Brozovic, si ferma anche Danilo D'Ambrosio.

