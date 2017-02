INFORTUNIO DESTRO, BOLOGNA NEWS: PROBLEMA ALLA CAVIGLIA SINISTRA PER L'ATTACCANTE. RISCHIA LUNGO STOP? (OGGI, 12 FEBBRAIO 2017) - Non è una stagione fortunata quella di Mattia Destro, alle prese con un nuovo infortunio. L'attaccante del Bologna è stato sostituito verso la fine del primo tempo della partita contro la Sampdoria per un problema alla caviglia sinistra. Dopo un contrasto aereo con Milan Skriniar è caduto poggiando male il piede sinistro a terra: dolore forte per Destro, che a fatica ha lasciato il terreno di gioco per i primi controlli dello staff medico felsineo. Quando, però, Destro ha realizzato di non poter rientrare, Donadoni ha mandato in campo Umar Sadiq al suo posto. Potrebbe trattarsi di un infortunio serio per Destro, che non riusciva a camminare a bordo campo. Zoppicando e in lacrime, Destro ha quindi terminato anzitempo la partita e ora rischia un lungo stop. L'entità dell'infortunio verrà però chiarita attraverso i controlli a cui verrà sottoposto nelle prossime ore. Ovviamente vi terremo aggiornati sulle condizioni dell'attaccante del Bologna.

© Riproduzione Riservata.