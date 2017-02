INFORTUNIO DIMARCO/ Il difensore esce per un presunto problema al polpaccio (Inter-Empoli, oggi 12 febbraio 2017)

INFORTUNIO DIMARCO: IL GIOCATORE ESCE PER UN PRESUNTO PROBLEMA AL POLPACCIO (INTER-EMPOLI, OGGI 12 FEBBRAIO 2017) - L'Empoli continua a perdere pezzi. Al 64' di Inter-Empoli accusa problemi fisici Federico Dimarco, che viene subito sostituito dal tecnico dei toscani Giovanni Martusciello. Ancora non sappiamo la entità dell'infortunio del giocatore ma, al momento del cambio, Dimarco ha fatto un inequivocabile gesto al proprio tecnico, indicando la zona del polpaccio. Al suo posto l'Empoli manda in campo Barba. Già nelle prossime ore capiremo quanto dovrà star fuori Dimarco, giocatore di proprietà dell'Inter che in questa stagione ha collezionato soltanto 5 gettoni in Serie A e 2 in Coppa Italia.

