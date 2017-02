INTER-EMPOLI/ Diretta streaming video e tv: dove vedere la partita

DIRETTA INTER-EMPOLI STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA? - La diretta streaming video della partita tra Inter ed Empoli è disponibile sia sulla pay tv satellitare Sky che su quella digitale di Mediaset Premium. Sono, infatti, disponibili le applicazioni Sky Go e Premium Play, grazie a cui seguire la sfida attraverso PC, smartphone e tablet. Per quanto riguarda la diretta tv di Sky, dovrete collegarvi su Sky Calcio 1, disponibile anche in alta definizione. La telecronaca di Inter-Empoli è stata affidata a Federico Zancan, mentre Carlo Muraro si occuperà del commento tecnico. Gli inviati Andrea Paventi e Massimiliano Nebuloni da bordo campo raccoglieranno le dichiarazioni dei protagonisti prima e dopo la partita, oltre a fornire preziose indicazioni nel corso della stessa.

Inter-Empoli in diretta tv è visibile anche per chi non è abbonato alla pay tv satellitare, ma ha un contratto con quella del digitale terrestre. In tal caso dovete sintonizzarvi su Premium Sport 2, disponibile anche nella sua versione in alta definizione, per seguire la partita. La telecronaca di questo incontro sarà curata da Enrico De Santis, al cui fianco ci sarà Massimo Paganin per il commento tecnico. Disponibile anche la telecronaca tifoso con Christian Recalcati. Da bordo campo, invece, Angiolo Radice e Marco Barzaghi per gli aggiornamenti durante la partita e i contributi con le voci dei protagonisti con i collegamenti nel pre e post partita.

Se volete prepararvi a seguire il match con il pre-partita, allora potete seguire SkyCalcioShow alle 14 con Ilaria D'Amico, mentre Massimo Callegari è nello studio di Mediaset Premium, che vanta i diritti delle immagini dagli spogliatoi, dell'intervista flash all'intervallo e delle prime dichiarazioni degli allenatori al termine degli incontri.

Reduci dalla sconfitta in casa della Juventus, l'Inter deve ritornare a vincere: la striscia di nove vittorie di fila in partite ufficiali è stata interrotta, ma bisogna riprendere a correre per entrare nella lotta per un posto in Champions League. La squadra di Pioli deve, dunque, mettersi alle spalle le polemiche scaturite dopo la sconfitta contro la Juventus e concentrarsi sull'Empoli, che ha raccolto finora una sola vittoria nelle undici partite giocate fuori casa. Nemmeno i precedenti sorridono alla squadra di Martusciello, che ha vinto una volta sola, nel 2004, negli 11 precedenti con l'Inter a San Siro. Ci sarà modo di vedere all'opera Gabigol? Pare che sarà Palacio, invece, ad avere una chance in attacco al posto dello squalificato Icardi. L'Empoli, invece, ripropone il tandem Maccarone-Pucciarelli.

