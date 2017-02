Inter-Roma Primavera/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario e risultato live (oggi girone A)

DIRETTA INTER-ROMA PRIMAVERA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI 12 FEBBRAIO 2017, GIRONE A 17^ GIORNATA) - Inter-Roma, diretta dall’arbitro Federico Dionisi questa mattina alle ore 11.00, sarà una partita valida per la 17^ giornata del girone C del Campionato Primavera 2016-2017. Saranno dunque protagoniste del big-match in posticipo del girone C la capolista Inter e i campioni di carica della Roma. Le due squadre si sfideranno per la quarta volta in stagione. Il match infatti è andato in scena anche nel doppio confronto di Coppa Italia, vinto dalla Roma che affronterà in finale la Virtus Entella. In graduatoria l'Inter è prima con un solo punto di vantaggio rispetto ai capitolini, dunque lo scontro diretto assume un importanza fondamentale per il prosieguo del campionato.

CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA

Nell'ultimo turno la Roma ha recuperato due punti agli avversari, battendo con un roboante 8-1 il Pisa e approfittando del pareggio dell'Inter contro la Virtus Entella. Per la squadra romana si tratta della quarta vittoria consecutiva, ma va ricordato che l'Inter non perde dallo scorso novembre, quando si fece sorprendere in casa dal Novara. Dopo circa tre mesi i nerazzurri hanno racimolato sette vittorie e un pareggio e sperano di proseguire questa striscia di risultati utili consecutivi.

Nell'analizzare la gara il prossimo passo è stilare le probabili formazioni che metteranno piede sul terreno di gioco dal primo minuto. Per quanto riguarda i padroni di casa, mister Stefano Vecchi adotterà il modulo di base 4-4-2, uno schieramento che ha già dimostrato nel recente passato di essere affidabile e sopratutto adatto alle caratteristiche dei calciatori. Fra i pali giocherà l'estremo difensore Di Gregorio, sostenuto dal terzino destro Valietti, dal terzino sinistro Cagnano e dai due difensori centrali Gravillon e Nolan. A centrocampo il muro dei mediani sarà formato da Awua sul centro-destra e Carraro sul centro-sinistra, mentre sulle fasce vedremo giocare l'esterno destro Rover e l'esterno sinistro Rivas. I due centravanti infine saranno Souare e Pinamonti, destinato ad un roseo futuro con la maglia della prima squadra.

La Roma dal canto suo proporrà la miglior formazione, schierando il modulo preferito dal tecnico Alberto De Rossi, il 4-3-1-2 con il rombo di centrocampo. In porta ci sarà spazio per Romagnoli, protetto dai due terzini De Santis e Anocic e dai due difensori centrali Ciavattini e Marchizza. A centrocampo lo slot di mediano verrà preso in consegna da Grossi, affiancato sulla destra dalla mezzala Frattesi e sulla sinistra dall'altra mezzala Bordin. Il trequartista sarà Antonucci, che farà da supporto alla coppia di attaccanti centrali, formata da Tumminello e Soleri.

Inter-Roma Primavera, domenica 12 febbraio 2017 alle ore 11.00, sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva, in chiaro per tutti sul canale 60 del digitale terrestre di Sportitalia, visibile anche per tutti coloro che si collegheranno in diretta streaming video sul sito sportitalia.com (per accedere alla visione della partita è necessario registrarsi). CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA

© Riproduzione Riservata.