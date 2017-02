Livorno-Olbia/ Info streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone A)

DIRETTA LIVORNO-OLBIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Livorno-Olbia, diretta dall'arbitro Vito Mastrodonato, è una delle partite in programma per la venticinquesima giornata di Lega Pro 2016-2017: si gioca domenica 12 febbraio alle ore 14:30 nel girone A. Dopo il pareggio a reti bianche ottenuto al Porta Elisa contro la Lucchese, il Livorno torna a giocare davanti al suo pubblico ospitando l’Olbia nella gara di ritorno della sesta giornata.

La formazione di Foscarini si trova in quarta posizione in classifica, con 46 punti, e la mancata vittoria a Lucca le ha impedito di agguantare in classifica l'Arezzo, che viaggia al secondo posto assoluto con 2 punti in più, mentre in testa alla classifica, con 10 punti in più si trova l'Alessandria. L'Olbia dal canto suo, si è vista beffare in casa da parte della Lupa Roma, con una rete quasi allo scadere della partita, ma mantiene una posizione di centro classifica, con la salvezza diretta che era poi l'obiettivo di partenza della formazione sarda fin dall'inizio della stagione, con una formazione composta da moltissimo giovani, guidati da una "chioccia" esperta come l'ex cagliaritano Cossu.

Nella gara di andata, disputata al Nespoli, la formazione di mister Mignani ebbe la meglio su quella amaranto per 1 – 0, con una rete di Miceli dopo 87 minuti, e dopo aver colpito pali e traverse della porta difesa da Mazzoni. Una gara che nel secondo tempo aveva visto un dominio assoluto della formazione sarda su quella toscana con Cossu in grande evidenza, sia come distributore di palloni ai compagni che come tentativi di finalizzazione. La gara di Lucca ha visto un Livorno sprecone chiudere sullo 0 – 0 sbagliando anche un calcio di rigore con Maritato, al secondo errore consecutivo dal dischetto dopo quello della partita del turno precedente contro il Como.

La tradizione non era favorevole alla formazione di Foscarini, che in questo stadio non impone ormai da 20 anni, stagione 1996 / 1997, ed anche in questa occasione la partita è stata difficilissima, visto che dopo aver sprecato l’occasione di passare in vantaggio, il Livorno si è cisto assalire nella ripresa da una formazione rossonera veramente determinata a cercare il successo. In questa frazione è stato importante il contributo del portiere, Mazzoni, che in diverse occasioni ha salvato la sua rete dalle conclusioni degli attaccanti avversari. Nel Livorno ha fatto il suo esordio Benassi, arrivato in casa amaranto nell’ultima sessione di mercato e nell’ultima parte del match anche di Calil.

La partita si è giocata su un campo intriso di pioggia e le due squadre hanno fatto fatica a creare una mole consistente di gioco anche a causa di questa situazione. Anche ad Olbia lo stadio Nespoli era sotto il diluvio, e per la formazione sarda c’è stato un altro pomeriggio in cui tutto è andato storto, e concluso con una beffa. La Lupa Roma infatti è riuscita a passare con una rete di Iadaresta quando sul cronometro stava scorrendo l’89esimo minuto, e la rete ha poi determinato la sconfitta della formazione isolana.

Il match è stato fin da subito molto equilibrato, anche perché le due formazioni si erano presentate sul terreno di gioco con uno schema speculare, il 4-3-1-2, poi è stata l’Olbia a sfiorare il vantaggio alla mezzora di gioco sia con Ogunseye che con Ragatzu, poi anche gli ospiti reagiscono con Aloi. Al riposo si va comunque sul risultato di 0 – 0 e nella ripresa le due squadre hanno meno occasioni e sembra che la gara sia incanalata verso la divisione della posta, ma quando manca un solo minuto alla fine, Iadaresta è svelto a mettere alle spalle del portiere olbiese Van der Want colpendo di testa un pallone crossato da Mazzarani.

Nella gara dell’Armando Picchi, Foscarini schiera il suo Livorno con il 3-5-2 nel quale la linea difensiva davanti a Mazzoni vede l’impiego di Benassai, Lambrughi e Borghese, mentre gli esterni di centrocampo sono Galli a destra e Franco a sinistra, con Venitucci, Valiani e Luci centrali. Murilo e Maritato sono le due punte. La risposta dell’Olbia di mister Mignani è con il 4-3-1-2, con Van der Want in porta, Pinna e Cotali come difensori esterni e Dametto – Pisano come coppia centrale; la linea dei centrocampisti è composta da Benedicic, Geroni e Muroni, mentre l’esperto Cossu opera a sostegno della coppia di punte formata da Ragatzu e Ogunseye.

Per scommettere su Livorno-Olbia le quote fornite dall'agenzia di scommesse Bet365 ci danno le seguenti informazioni: la vittoria del Livorno (segno 1) vale 1,50, il pareggio (segno X) è quotato 3,70 mentre la vittoria dell'Olbia, indicata dal segno 2, vi permetterà di vincere 6,25 volte la somma che avrete deciso di giocare.

Livorno-Olbia non godrà di una diretta tv ma, come per tutte le partite di Lega Pro, l'appuntamento è su Sportube.tv per la diretta streaming video: da questa stagione per accedere al servizio e assistere alla partita su PC, tablet o smartphone dovrete pagare una quota in abbonamento.

