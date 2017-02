Lumezzane-Venezia/ Info streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone B)

DIRETTA LUMEZZANE-VENEZIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Lumezzane-Venezia, che sarà diretta dall'arbitro Fabio Piscopo, si gioca alle ore 14:30 di domenica 12 febbraio per la venticinquesima giornata del girone B di Lega Pro 2016-2017. In classifica, la squadra ospite, allenata da Pippo Inzaghi, è prima, con 49 punti dopo le prime 24 partite disputate. Ci sono 14 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte, questo il ruolino di marcia della capolista, che non intende arrestare la sua corsa domenica pomeriggio, per cullare il sogno della promozione diretta in Serie B, obiettivo dichiarato della società, guidata dal presidente Joe Tacopina.

Sulla carta, i veneti sono superiori sia tatticamente che tecnicamente rispetto ai padroni di casa del Lumezzane. In classifica, i giocatori di mister De Paola, subentrato in corsa dopo l'esonero di Filippini, sono sedicesimi, a quota 22 punti, gli stessi del Modena. Teramo e Mantova, rispettivamente terz'ultima e penultima, con i loro 20 punti, non sono poi così distanti. Ciò dovrebbe fungere da ulteriore stimolo per i calciatori del Lumezzane per far bene contro il Venezia ed uscire imbattuti dal proprioi stadio.

L'ultima partita disputata dal Venezia è stata quella contro il Como, valida per il quarto di finale di Coppa Italia Lega Pro. I lagunari di Inzaghi hanno battuto, in rimonta, i padroni di casa. Il risultato finale, al novantesimo, è stato 2-1 in favore dei più quotati ospiti. Inzaghi, in conferenza stampa, ha ringraziato i suoi giocatori, affeermando che la squadra continua a stupirlo giorno dopo giorno, dando quindi gran parte del merito di quanto sta accadendo proprio ai suoi stessi giocatori.

Nell'ultima giornata di campionato invece, il Venezia ha battuto per 2-1 l'Ancona, anche stavolta in rimonta. Un risultato importantissimo, che ha permesso ai giocatori veneti di mantenere il primato in classifica. Ko invece per il Lumezzane, che in trasferta contro il Gubbio ha perso 2-0. In campionato, il Lumezzane viene da 4 sconfitte consecutive. Prima del Gubbio, gli uomini di De Paola avevano perso anche contro il Bassano (trasferta) ed in casa contro il Feralpi Salò ed il Parma. La vittoria manca dall'11 dicembre scorso, quando in trasferta superò il Fano, la cenerentola del girone B di Lega Pro.

Nella rosa del Lumezzane spicca soltanto il centrocampista Antonio Bacio Terracino, che ha realizzato fin qui 4 dei 12 gol complessivi segnati dalla squadra di De Paola. Soltanto il Fano ha un attacco peggiore, con 11 reti dopo 24 partite. I migliori attaccanti della squadra bresciana sono Speziale e Simone Russini e Kevin Varas, di origine colombiana. Ben altro peso specifico la rosa del Venezia, affidata alle mani di Filippo Inzaghi da quest'estate. Fin qui il miglior attaccante, per numero di reti segnate, è il giovane Stefano Moreo con 7.

Lo segue a ruota l'esperto spagnolo Geijo con 6. Si difende ottimamente l'ex talento dell'Udinese Primavera, Davide Marsura, che ha segnato 4 gol in 24 presenze (il più utilizzato da Inzaghi considerando il solo reparto offensivo). A centrocampo si segnalano le presenze di Pederzoli e Bentivoglio, mentre in difesa l'anima della squadra è Maurizio Domizzi, il giocatore con maggiore esperienza della squadra.

Il pronostico per questa partita è tutto a favore del Venezia. Analizzando per esempio le quote proposte dall'agenzia di scommesse Unibet, scopriamo che il segno 2 per la vittoria del Venezia vale 1,70, mentre il successo dei padroni di casa del Lumezzane vale 4,40. Il pareggio (contrassegnato dal segno X) è invece dato a 3,40.

Lumezzane-Venezia non godrà di una diretta tv ma, come per tutte le partite di Lega Pro, l'appuntamento è su Sportube.tv per la diretta streaming video: da questa stagione per accedere al servizio e assistere alla partita su PC, tablet o smartphone dovrete pagare una quota in abbonamento.

