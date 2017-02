MARCATORI E CAPOCANNONIERE SERIE A, DZEKO E HIGUAIN PROVANO LA FUGA CONTRO CROTONE E CAGLIARI (OGGI, 12 FEBBRAIO 2017) - Tutto sembra dirci guardando la classifica dei marcatori della Serie A che quest'oggi potrebbe essere la giornata di Edin Dzeko e Gonzalo Higuain. L'attaccante bosniaco della Roma gioca alle ore 12.30 all'Ezio Scida contro il Crotone e già primo a diciassette gol potrebbe fare un salto in avanti magari con una doppietta. Attenzione poi al Pipita che stasera gioca in Cagliari-Juventus, gara che i bianconeri dovranno provare a vincere agilmente per rimanere in testa alla classifica. I due sono al momento i due più accreditati per diventare il capocannoniere della Serie A. Attenzione però ad Andrea Belotti che è a due gol da Dzeko e uno da Higuain e oggi in Torino-Pescara ha la possibilità di rilanciarsi in testa a questa speciale classifica. CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA DEI MARCATORI

MARCATORI E CAPOCANNONIERE SERIE A, DZEKO E HIGUAIN PROVANO LA FUGA CONTRO CROTONE E CAGLIARI. MERTENS NON SEGNA, ICARDI SQUALIFICATO (OGGI, 12 FEBBRAIO 2017) - C'è bagarre in testa alla classifica dei marcatori che eleggerà il capocannoniere della Serie A. Non ha segnato Dres Mertens nella gara Napoli-Genoa che si è giocata venerdì sera e rimane fermo a sedici reti. Non potrà comunque superarlo Mauro Icardi che avrebbe avuto una grande occasione nella sfida Inter-Empoli di oggi alle ore 15.00. Questo perchè l'attaccante argentino è stato squalificato per due turni dal giudice sportivo in seguito alle accese proteste arrivate alla fine della gara di una settimana fa contro la Juventus allo Juventus Stadium. Attenzione agli outsider perchè a dodici reti c'è Ciro Immobile che però non giocherà oggi, ma domani sera quando si giocherà uno splendido Lazio-Milan che lo mette di fronte a Carlos Bacca fermo stranamente a solamente otto reti. Ci sono poi a dieci gol Bernardeschi, Borriello, Simeone e Kalinic, ma il solo Marco Borriello deve giocare stasera in Cagliari-Juventus.