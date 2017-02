Matera-Francavilla/ Info streaming video e diretta Sportube,tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (Lega Pro gir. C, oggi)

DIRETTA MATERA-FRANCAVILLA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO GIRONE C, OGGI 12 FEBBRAIO 2017) - Matera-Virtus Francavilla, diretta dall'arbitro Ivan Robilotta della sezione di Sala Consilina, domenica 12 febbraio 2017 alle ore 16.30, sarà una sfida delicatissima nel programma della sesta giornata di ritorno del campionato di Serie B. Crocevia importantissimo per la formazione allenata da Auteri, che si ritrova a disputare un match dopo la sconfitta di Catania, la prima dopo nove risultati utili consecutivi in campionato per i lucani.

Quanto basta per la squadra di Auteri per perdere però la vetta della classifica a vantaggio del Foggia, col secondo posto mantenuto grazie al contemporaneo passo falso del Lecce a Caserta. Serve un riscatto immediato ai lucani e non sarà facile contro una Virtus Francavilla che, a dispetto del proprio status di matricola, se ne resta salda al quinto posto in classifica, grazie all'ultimo successo interno contro l'Akragas, capace di staccare ancora una volta il Cosenza nel testa a testa per la quinta piazza, con i silani fermati sul pari nel derby calabrese contro la Vibonese.

Per i pugliesi i play off sembrano essere ormai una certezza con sette punti di vantaggio sull'undicesimo posto e la distanza dalla Juve Stabia quarta che si è ridotta a quattro lunghezze. Il rendimento esterno del Francavilla diventa però drasticamente inferiore in trasferta, particolare da non sottovalutare in casa di un Matera che tra le mura amiche quest'anno non ha mai perso né in campionato né in Coppa Italia, ma che per forza di cose necessita di una vittoria per continuare a sognare la Serie B.

Queste le probabili formazioni dell'incontro: il Matera scenderà in campo con Tozzo in porta e una difesa a tre composta da Mattera, Bertoncini ed Ingrosso. A centrocampo saranno Armellino e Iannini a muoversi per vie centrali, mentre Casoli sarà l'esterno di fascia destra e Meola l'esterno di fascia sinistra. In attacco ci sarà spazio per Negro, Carretta e Strambelli nel tridente offensivo.

La risposta della Virtus Francavilla sarà affidata a Idda, Pino ed Abruzzese, titolari nella difesa a tre davanti all'estremo difensore Albertazzi. Il romeno Galdean sarà il perno centrale del centrocampo affiancato da Prezioso e da Alessandro, mentre Pastore giocherà come esterno laterale mancino e Triarico sarà impiegato sulla fascia opposta. In attacco ci sarà Abate, in gol contro l'Akragas, a fare compagnia al francese Nzola.

Il 3-4-3 offensivo che fino ad ora ha fatto le fortune del Matera non sarà modificato da Auteri, anche se a Catania la squadra per la prima volta dopo molto tempo è sembrata poco efficace proprio dal punto di vista offensivo, con gli avversari capaci di colpire al momento giusto e lasciare all'asciutto la (ex) capolista. 3-5-2 confermato per la Virtus Francavilla di Calabro, che in trasferta però non vince dal match di Taranto del 14 novembre scorso e che nelle ultime cinque partite fuori casa ha raccolto solamente tre punti. Adeguando il rendimento esterno a quello interno, i pugliesi potrebbero ritrovarsi davvero nella lotta per l'alta classifica.

Quote chiare con la fame di punti del Matera che farà la differenza secondo i bookmaker, con vittoria lucana quotata 1.62 da William Hill, mentre Paddy Power propone a 3.60 la quota per il pareggio e Betclic alza fino a 5.40 la possibilità che il Francavilla faccia il colpaccio in trasferta. Matera-Virtus Francavilla, domenica 12 febbraio 2017 alle ore 16.30, sarà un match trasmesso in esclusiva via internet da sportube.tv, in diretta streaming video per i suoi abbonati.

