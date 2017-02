Modena-Ancona/ Info streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone B)

DIRETTA MODENA-ANCONA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Modena-Ancona verrà diretta dall'arbitro Riccardo Annaloro; si gioca alle ore 14:30 di domenica 12 febbraio per la sesta giornata di ritorno nel campionato di Lega Pro 2016-2017 (girone B). In classifica, l'Ancona occupa, dopo le prime 24 giornate, la quattordicesima posizione, a quota 23 punti. Il Modena insegue ad un solo punto, in sedicesima posizione. Fin qui, il ruolino di marcia dell'Ancona è stato di 5 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte.

Per il Modena le stesse vittorie ma una sconfitta in più (12). In casa, il Modena ha conquistato 4 delle 5 vittorie fin qui ottenute. Quattro i pareggi e sempre quattro le sconfitte. L'Ancona in trasferta ha disputato 12 incontri. Ne ha vinto soltanto uno, perdendone 5 e pareggiando negli altri. Modena e Ancona sono dunque due squadre dal rendimento molto simile in campionato. Entrambe solide in casa, disastrose invece quando si tratta di giocare lontano dalle mura amiche. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

Anche per questo motivo gli addetti ai lavori danno per favorito il Modena, che con una vittoria potrebbe scavalcare i rivali di domenica. Il mese di febbraio non si è aperto sotto i buoni auspici per i Canarini. Per loro sono infatti arrivate due sconfitte, contro la Maceratese e la Reggiana, tutte e due in trasferta, entrambe di misura (1-0 il risultato finale). A fine gennaio invece era arrivata la vittoria casalinga contro il Teramo per 2-1, avversario diretto per non retrocedere nella serie inferiore.

Il 24 settembre scorso lo scontro diretto al Conero tra le due formazioni. All'andata l'Ancona superò il Modena 1-0. La sfida di questo weekend sarà però totalmente differente rispetto a quella dell'autunno scorso. La squadra marchigiana, in settimana, è reduce dall'importante successo in trasferta contro il Teramo nei quarti di finale di Lega Pro. Con questa vittoria, l'Ancona ha guadagnato le semifinali, dove sfiderà la vincente della sfida tra Taranto e Matera. In campionato, gli uomini allenati da Brini sono reduci da 3 ko consecutivi. Dall'inizio del 2017 hanno sempre perso.

La prima sconfitta contro il Bassano, poi è arrivato il ko in casa contro la Maceratese e la rimonta, subita, sul campo della capolista Venezia. Il Modena ha cambiato volto, sopratutto in attacco, durante l'ultima finestra di mercato invernale, per vole del nuovo tecnico Capuano, che dal suo arrivo ha ribaltato una situazione che iniziava a farsi pesante in casa gialloblu. Dalla Viterbese, in prestito, è arrivato Diop, la punta che, con la sua doppietta, ha regalato i 3 punti nella sfida salvezza contro il Teramo, presentandosi nel migliore dei modi di fronte al suo nuovo pubblico.

Dalla Reggiana è invece arrivato l'esperto Angelo Raffaele Nolè, a titolo definitivo dalla Reggiana, che potrà garantiere esperienza e un discreto bottino di reti al reparto offensivo del Modena. Nell'Ancona, la stella in attacco, fino a dicembre, era Marco Frediani, autore fin qui di 5 gol. Pronto a mettere in discussione la sua leadership l'ex attaccante del Catania Paolucci, che potrebbe tornare molto utile alla causa degli uomini di mister Brini. Restano punti di riferimento importanti nell'attacco gialloblu calciatori come Samb e Momentè.

Capitolo quote: su Unibet, il segno 1 è dato a 2.15. Favoriti dunque i canarini, anche se gli stessi scommettitori non danno gli ospiti per spacciati. Il pareggio è quotato a 3.10, così come la vittoria (segno 2) dell'Ancona. Per chi ama i segni under e over, l'under 2,5 è quotato a 1,53. La posta in palio, se si gioca che durante l'arco dell'incontro si segnano più di 2 gol, è fissata a 2.33.

Modena-Ancona non godrà di una diretta tv ma, come per tutte le partite di Lega Pro, l'appuntamento è su Sportube.tv per la diretta streaming video: da questa stagione per accedere al servizio e assistere alla partita su PC, tablet o smartphone dovrete pagare una quota in abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

