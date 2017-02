PAGELLE / Cagliari-Juventus: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2016-2017, 24^ giornata - primo tempo)

PAGELLE CAGLIARI-JUVENTUS: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 24^ GIORNATA) - Ecco i voti parziali di Cagliari-Juventus, posticipo della 24^ giornata di Serie A 2016-2017 che al momento vede i bianconeri avanti per 1 a 0. Primo tempo piuttosto equilibrato al Sant'Elia, i padroni di casa non intendono assolutamente regalare i tre punti e stendere il tappeto rosso ai bianconeri che soprattutto nella prima mezz'ora faticano a costruire gioco e ad alzare il baricentro. Solamente un tentativo per Mandzukic (6) che dentro l'area piccola non riesce a colpire il pallone di testa per l'opposizione di Pisacane (5,5), dall'altra parte del campo Barella (6,5) si procura una punizione dal limite battuta da Bruno Alves (6) che spedisce il pallone sopra la traversa. Nel frattempo Allegri è costretto a effettuare il primo cambio, Chiellini (5,5) sente tirare al polpaccio e per precauzione esce dal campo lasciando il posto a Rugani (6). A meno di dieci minuti dall'intervallo Higuain (7) su assist di Marchisio (6,5) firma la rete che sblocca la contesa con un destro a scavalcare Rafael (6). VOTO CAGLIARI 6 - I padroni di casa partono fortissimo dando a tratti la sensazione di mettere in difficoltà i campioni in carica, poi si fanno infilare dall'ennesima ingenuità difensiva di questa stagione. MIGLIORE CAGLIARI: BARELLA 6,5 - Nel primo terzo di gara crea parecchi problemi alla retroguardia bianconera facendo ammonire Chiellini. PEGGIORE CAGLIARI: PISACANE 5,5 - Sul gol di Higuain non sale con i tempi giusti lasciando in gioco l'argentino e non attuando la trappola dell'offside. VOTO JUVENTUS 6,5 - Come nella gara contro il Crotone i bianconeri non forzano subito i ritmi, ma a differenza di mercoledì scorso trovano il gol prima dell'intervallo con Higuain sbloccando la contesa prima che diventasse rognosa. MIGLIORE JUVENTUS: HIGUAIN 7 - Non lo si vede quasi mai ma al momento giusto sa sempre farsi trovare pronto, in questo caso da Marchisio che gli serve l'assist per l'1 a 0. PEGGIORE JUVENTUS: CHIELLINI 5,5 - Con un intervento scomposto su Barella (che gli costa anche il giallo) si fa male ed è costretto ad alzare bandiera bianca mettendo nei guai Allegri che spendere il primo cambio già al 18'.(Stefano Belli)

