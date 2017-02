Padova-Gubbio/ Info streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone B)

DIRETTA PADOVA-GUBBIO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Padova-Gubbio verrà diretta dall'arbitro Giovanni Luciano: alle ore 14:30 di domenica 12 febbraio si gioca la partita valida per la venticinquesima giornata del girone B di Lega Pro 2016-2017. Una gara molto importante per la lotta alla promozione in Serie B o quanto meno per l’accesso ai Play off visto che le due contendenti si trovano nelle prime posizioni della graduatoria. Infatti, il Padova si trova al terzo posto con 45 punti ed è reduce da un periodo abbastanza positivo che lo ha visto trionfare in quattro delle ultime cinque gare per un distacco dal primo posto del Venezia di Pippo Inzaghi di soli quattro punti. Non è molto distanza dalla testa neppure il Gubbio che occupa il sesto posto con 41 punti e nelle ultime cinque gare ha saputo mettere da parte l’ottimo bottino rappresentato da 10 punti.

Il Padova in casa rappresenta un avversario piuttosto insidioso e difficile da battere visto che in 11 prestazioni ha messo da parte 24 punti con 7 vittorie, 3 pareggi ed 1 sola sconfitta. Dal proprio canto il Gubbio in trasferta è un avversario da prendere con le molle avendo ottenuto 20 punti su 36 anche se va rimarcato come nell’ultimo mese sia alle prese con una indubbia crisi esterna: 1 pareggio e 3 sconfitte. Il match giocatosi a Gubbio nel girone d’andata ha visto la vittoria del Padova per 1-0 con rete di Cappelletti mentre l’ultimo scontro diretto all’Euganeo risale al 12 maggio 2012 in Serie B con vittoria per 3-0 da parte dei veneti con reti di Schiavi, Cacia e Cutolo.

Il Padova dovrebbe scendere in campo con un 3-5-2 che in fase di non possesso prevede una difesa a 5 pronta a chiudere tutti i varchi. In porta Bindi mentre nel pacchetto arretrato ci saranno Emerson nel mezzo, Russo sulla destra e Cappelletti sulla sinistra. Da segnalare come questi due ultimi difensori rappresentino un valore aggiunto per la fase d’attacco del Padova in quanto trovano un certa costanza la via della rete. A centrocampo ci sono pochi dubbi sull’utilizzo di Berardocco come play basso al cui fianco Mazzocco e Mandorlini. Sulle corsie Madonna a destra e Favalli a sinistra. In avanti Alfageme e non Altinier dal primo minuto al fianco dell’altro carioca Neto.

Il Gubbio invece fa leva su una difesa a quattro ed un centrocampo a tre. Volpe tra i pali, Petti come terzino destro, Marini in mezzo al fianco di Piccinni e sulla corsia mancina ci sarà Kalombo. Davanti a loro lo stakanovista Giacomarro con Croce sull’interno sinistra mentre sull’interno destro c’è un ballottaggio tra Valagusa e Bergamini. In avanti Candellone con il compito di fungere da finalizzatori centrale, Ferretti o Rinaldi ad affondare sul lato destro mentre dall’altro lato c’è un ballottaggio tra lo spagnolo Otin e Ferri Marini.

Essendo uno scontro diretto, probabile che le due compagini possano iniziare l’incontro in maniera piuttosto attenta e tattica. Chiaramente il Gubbio giocando in trasferta ed in ragione delle ultime prestazioni esterne non proprio esaltanti potrebbe lasciare l’iniziativa al Padova che dal proprio canto ha come punto di forza la capacità di inserimento dei propri interni di centrocampo oltre che una certa capacità di colpire su palle inattive.

Secondo le agenzie di scommesse tra cui la Snai, in questo incontro parte con i favori del pronostico i padroni di casa del Padova la cui vittoria è stata fissata ad una quota di 1,85 mentre il pareggio verrebbe pagato a 3,30 la posta in palio e l’eventuale successo da parte del Gubbio si è gonfiato fino ad una quota piuttosto appetitosa di 4,10. Non c’è una netta differenziazione rispetto al numero di reti che potrebbero essere realizzate con l’Under 2,5 intorno all’1,65 e l’Over 2,5 che ha raggiunto il 2,05.

Padova-Gubbio non godrà di una diretta tv ma, come per tutte le partite di Lega Pro, l'appuntamento è su Sportube.tv per la diretta streaming video: da questa stagione per accedere al servizio e assistere alla partita su PC, tablet o smartphone dovrete pagare una quota in abbonamento.

