Pagelle/ Crotone-Roma: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2016-2017, 24^ giornata - primo tempo)

PAGELLE CROTONE-ROMA: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 24^ GIORNATA) - Ecco le pagelle di Crotone-Roma: i voti a migliori e peggiori di ciascuna squadra per quanto riguarda il primo tempo della partita di Serie A. Il primo tempo di Crotone-Roma termina 1-0 per gli ospiti per effetto del gol siglato da Radja Nainggolan al 39'. Andiamo subito a dare un'occhiata alle formazioni iniziali delle due squadre, partendo dai padroni di casa. Nicola apporta due cambi rispetto alla gara persa dai suoi contro la Juventus: Crisetig rientra dalla squalifica mentre Acosty, rinforzo arrivato nel calciomercato invernale, si ritaglia uno spazio dal 1'. Non ci sono Stoian, fermato da un problema dell'ultim'ora, e Barberis, che si accomoda invece in panchina. Nella Roma Luciano Spalletti conferma il 3-4-2-1 della vigilia con due novità: Emerson Palmieri vince il ballottaggio con Mario Rui sulla sinistra mentre Nainggolan, capitano, viene avanzato sulla linea dei trequartisti con Salah, alle spalle dell'unica punta Dzeko. Per il resto, Paredes e Strootman sono i due mediani, con Fazio, Manolas e Rudiger in difesa. Pronti, via. Il Crotone non ha alcuna intenzione di fare la figura della vittima sacrificale. I padroni di casa si rendono subito pericolosi al 10': Acosty (6,5) scappa in velocità e appoggia al limite per Tonev (6,5). Quest'ultimo non ci pensa due volte a calciare in porta ma trova l'attenta risposta di Sczcesny (6) che blocca in presa bassa. Al 15' l'arbitro Russo indica il dischetto: calcio di rigore generosissimo per un fallo di Ferrari (5,5) su Salah. Dagli undici metri si presenta Dzeko (4,5) ma il destro del bosniaco termina incredibilmente a lato. Errore clamoroso! Il Crotone, scampato il pericolo, non si scompone e continua a recitare il suo spartito, anche se la difesa non sempre appare sicura. Come al 19', quando Emerson (6) trova in area Salah (6), il cui colpo di testa da posizione ravvicinata non inquadra lo specchio della porta di un soffio. Al 20' è ancora Tonev a scaldare i guantoni di Szczesny, che non si lascia sorprendere dalla staffilata del bulgaro. Nel finale di tempo, al 39', la Roma passa in vantaggio con Nainggolan (6,5), il giocatore più chiacchierato della settimana per le dichiarazioni al veleno rilasciate a un tifoso giallorosso nei confronti della Juventus. Il Ninja riceve palla da Salah in area calabrese, controlla la sfera, si gira e con un gran diagonale batte Cordaz per la rete che sblocca il match.

VOTO PARTITA 6,5 - Gara molto tattica ma che regala diverse emozioni. Ritmi bassi ma almeno due chance per parte, calcio di rigore per la Roma compreso.

VOTO CROTONE 6 - Sì, è vero, i calabresi commettono inquietanti errori difensivi e subisce un gol beffa nel finale. Ma nel complesso la formazione di Nicola è riuscita a imbrigliare la Roma. MIGLIORE CROTONE TONEV 6,5 - Lui e Acosty ci mettono grinta e cuore. Il bulgaro si fa notare due volte con conclusioni velenose parate a terra da Sczcesny. PEGGIORE CROTONE FERRARI 5 - Protagonista in negativo in occasione del calcio di rigore (generoso) concesso alla Roma. Il gol di Nainggolan arriva dalla sua zona di competenza.

VOTO ROMA 6 - I giallorossi hanno ottenuto il massimo con il minimo sforzo. Gol di Nainggolan a parte, gli uomini di Spalletti non riescono a tessere la loro manovra palla a terra. MIGLIORE ROMA NAINGGOLAN 6,5 - Dopo le proteste per le dichiarazioni rilasciate a un tifoso contro la Juventus, il Ninja sblocca un match complicato con un gran destro in diagonale. PEGGIORE ROMA DZEKO 4,5 - Sbaglia un calcio di rigore in modo clamoroso. Oltre all'errore dagli undici metri, il bosniaco sbaglia palloni banali e non sembra essere in giornata.

VOTO ARBITRO (Russo) 5 - Bravo al 7' quando non concede il rigore alla Roma per un presunto fallo di Dussenne su Dzeko. Mal consigliato dai suoi assistenti al 20': Salah cade in area toccato da un impercettibile tocco di Ferrari. Il rigore sembra eccessivo.

(Federico Giuliani)

