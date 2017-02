Pagelle/ Inter-Empoli: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2016-2017, 24^ giornata - primo tempo)

PAGELLE INTER-EMPOLI: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 24^ GIORNATA) - Ecco le pagelle di Inter-Empoli: i voti a migliori e peggiori di ciascuna squadra per quanto riguarda il primo tempo della partita di Serie A. Dopo un primo tempo a tratti dominato, l'Inter conduce per 1-0 sull'Empoli, grazie al 4° sigillo in campionato di Eder! Sfida vivace ma saldamente in pugno alla squadra di Pioli, quella di San Siro: avvio determinato per i nerazzurri, con Candreva (voto 6,5) protagonista sulla destra, terreno più "fertile" di attacco per i padroni di casa. Grande intervento di Skorupski (voto 7) al minuto 9, su colpo di testa di Palacio (voto 6,5), servito da Joao Mario (voto 6,5); poi sempre da un traversone dell'ex ala della Lazio, palla sporcata e allungata sul primo palo dalla punta argentina dell'Inter e tocco con il petto ad appoggiare la palla in rete di Eder (voto 6,5). Vantaggio meritato e per poco non bissato da Gagliardini (voto 6) alla mezzora: ancora grande intervento dell'estremo difensore empolese, ma il centrocampista nerazzurro poteva fare molto di più! Per gli ospiti buon primo tempo di El Kaddouri (voto 6,5), pericoloso prima con un destro a giro e poi su calcio piazzato ma ben respinto da Handanovic (voto 6) in entrambi i casi. Da segnalare proprio nel recupero l'ammonizione per Kondogbia (voto 6), che – diffidato – salterà la sfida della prossima giornata, contro il Bologna. Sfida pienamente in controllo per l'Inter, dunque, ma attenzione ai cali di concentrazione, nella ripresa!

VOTO INTER 6,5 – Il mancato raddoppio pesa un po' sul voto parziale, che poteva essere più altro. Certamente un buon primo tempo, in ogni caso, per Pioli. Inter propositiva e che gioca bene MIGLIORE INTER PALACIO VOTO 6,5 – L'assist per Eder (dovrebbe essere assegnato a lui) ma anche una prestazione alla Mandzukic, in pressing fino a centrocampo sugli avversari. Grande giocatore PEGGIORE INTER GAGLIARDINI VOTO 6 – Non ci sono insufficienze per l'Inter; lui ha sulla coscienza un gol sbagliato, un tiro spedito addosso a Skorupski e non in fondo al sacco, da ottima posizione...

VOTO EMPOLI 5,5 – Troppo limitata, la squadra di Martusciello, per sperare di fare l'impresa. Nel calcio tutto può essere, ma la fatica a contenere gli avversari e creare grandi patemi alla difesa interista sono evidenti MIGLIORE EMPOLI SKORUPSKI VOTO 7 – Due paratissime per il portiere empolese, su Palacio e Gagliardini, che tengono aperta la partita e non fanno calare il sipario in netto anticipo PEGGIORE EMPOLI DIMARCO VOTO 5 – Subisce probabilmente a livello mentale la sfida contro la "sua" Inter, sbagliando davvero tanto. Strano per uno con i piedi buoni come lui (Luca Brivio)

© Riproduzione Riservata.