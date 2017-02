Pagelle/ Palermo-Atalanta: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2016-2017, 24^ giornata - primo tempo)

PAGELLE PALERMO-ATALANTA: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 24^ GIORNATA) - Ecco le pagelle di Palermo-Atalanta per quanto riguarda il primo tempo. L'Atalanta chiude il primo tempo del Barbera avanti due reti a uno. La formazione di Gasperini domina in lungo e in largo, ma non chiude la partita al momento opportuno. I bergamaschi partono forte, creando diversi problemi alla retroguardia casalinga. Al diciottesimo Conti si inserisce su un cross ben calibrato dalla corsia laterale sinistra, la difesa rosanero se lo dimentica e lui ne approfitta con una bella giocata sotto porta. 1-0. Il Palermo va in difficoltà, l'Atalanta spinge e preme sul fronte offensivo. Al ventiquattresimo Jajalo regala una palla a Gomez, che vola verso l'area di rigore e porta i suoi sul due a zero con una bella conclusione angolata. L'Atalanta appare in pieno controllo ma prima del duplice fischio i padroni di casa ritornano in partita con un'inzuccata di Chochev che trova l'angolino e accorcia le distanze. Ci aspettiamo un secondo tempo spumeggiante.

VOTO PALERMO 5 Rosanero troppo fragili in difesa, il passivo poteva essere più pesante. MIGLIORE PALERMO Chochev 6,5 Si fa trovare al posto giusto al momento giusto e riporta il Palermo in gara con una bel colpo di testa. PEGGIORE PALERMO Jajalo 4 Lento, confuso e impreciso. La sua prestazione è macchiata di gravi errori.

VOTO ATALANTA 7 I nerazzurri devono chiuderla per non rischiare la rimonta. Prestazione ottima dal punto di vista corale, si vede la mano del Gasp. MIGLIORE ATALANTA A. Gomez 7 Mette il suo zampino in ogni azione offensiva, confeziona con freddezza il raddoppio. PEGGIORE ATALANTA A. Masiello 5,5 Non ci ha convinto pienamente in fase di marcatura. (Jacopo D'Antuono)

