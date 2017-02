PAGELLE SAMPDORIA-BOLOGNA (3-1): FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 24^ GIORNATA) - Ecco le pagelle finali di Sampdoria-Bologna, con i voti a tutti i giocatori scesi in campo a Marassi per la partita di Serie A (24^ giornata). La Sampdoria ribalta tutto nel finale e vince per 3-1 contro il Bologna. Ancora una sconfitta bruciante per Donadoni: fino all’82esimo i rossoblù erano in vantaggio grazie al gol di Dzemaili poi Giacomelli suggerisce a Fabbri di assegnare il rigore per un tocco di braccio di Pulgar che in verità non c’è. Muriel non sbaglia, Schick raddoppia e Mbaye con un autogol mette la parola fine sul match. Grazie a questa vittoria la Sampdoria sale ancora: decimo posto a quota 33 punti. Il Bologna scende invece al 15esimo posto con 27 punti.

VOTO SAMPDORIA: 6,5 La squadra di Giampaolo incontra parecchie difficoltà ma ha il merito di non mollare trovando maggior energie in fase finale rispetto all’avversario. CLICCA QUI PER LE PAGELLE DELLA SAMPDORIA VOTO BOLOGNA: 5,5 Tutto bene fino all’82esimo. Il rigore non c’era ed è stato un errore grave però non esiste che la squadra si sciolga così buttando tutto all’aria. CLICCA QUI PER LE PAGELLE DEL BOLOGNA VOTO SIGN. FABBRI (ARBITRO): 6 Lui arbitra in maniera regolare, poi nel finale Giacomelli gli suggerisce un rigore che non c’è scatenando il finimondo. Si fida giustamente (GIACOMELLI 4).

PAGELLE SAMPDORIA-BOLOGNA: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 24^ GIORNATA) - Ecco le pagelle di Sampdoria-Bologna: i voti a migliori e peggiori di ciascuna squadra per quanto riguarda il primo tempo della partita di Serie A. Sampdoria-Bologna ha chiuso il primo tempo sul parziale di 0-1. Decide il gol di Dzemaili. Giampaolo schiera i blucerchiati con il 4-3-1-2. Viviano in porta, Bereszynski, Silvestre, Skriniar e Regini in difesa, a centrocampo Linetty, Torreira e Praet. In avanti Bruno Fernandes tra le linee in supporto di Quagliarella e Muriel. Il Bologna risponde con il consueto 4-3-3. Tra i pali Da Costa, linea difensiva composta da Torosidis, Oikonomou, Maietta e Masina. A centrocampo Donsah e Pulgar ai fianchi di Dzemaili mentre in attacco ci sono Verdi, Destro e Krejci. Dirige l’incontro il signor Fabbri, arbitro iscritto alla sezione AIA di Ravenna. Parte forte il Bologna. Donsah si allarga a destra e carica il cross. Basso e teso, la difesa della Samp si rifugia in angolo. Sul cross che segue Oikonomou ci prova di testa ma non inquadra lo specchio. La Sampdoria reagisce. Lancio calibrato al millimetro di Bruno Fernandes per Muriel, Oikonomou se lo perde e il colombiano se ne va. Muriel solo davanti al portiere avversario angola il tiro ma sbaglia la misura fallendo una chance gigante. Occasione importante anche per il Bologna. Pallone in area, la difesa doriana non riesce a liberare e Donsah ci prova centrando clamorosamente il palo. Poco dopo ancora un episodio sfortunato per Donadoni. Maietta non ce la fa ed esce per infortunio. Al suo posto entra Mbaye che diventa il nuovo terzino destre mentre Torosidis va a occupare il ruolo di difensore centrale. La Sampdoria palla al piede si mostra troppo frenetica riuscendo a costruire azioni sì, ma solo su errori avversari. Ad esempio quando Pulgar sbaglia il disimpegno, Muriel e Bruno Fernandes non riescono a ragionare graziando Da Costa. Al 19esimo ecco il gol del Bologna. Cross di Masina dalla sinistra, Destro va sul fondo e fa la sponda. Verdi riceve e apparecchia per Dzemaili che dal limite fa esplodere un destro micidiale che gonfia la rete. Immediatamente arriva la risposta della Sampdoria. Muriel controlla palla in area ma si aiuta con il gomito e poi conclude in bocca a Da Costa. L'occasione viene comunque fermata per lo stop irregolare del colombiano. La Sampdoria insiste proponendo numerosi palloni in area. La difesa ospite se la cava pur non mostrando un livello elevato di attenzione. Nonostante ciò l'impegno e l'organizzazione impediscono alla Samp per diversi minuti di calciare in porta. Qualche errore di troppo invece a centrocampo dove Donsah e Pulgar sbagliano qualche pallone di troppo. Rimedia Dzemaili. Anche Verdi sbaglia in zona pericolosa. Per sua fortuna il tiro di Linetty è respinto dal sempreverde Dzemaili. Al 35esimo Verdi pennella dalla sinistra offrendo un gran bell'assist a Destro. Silvestre però lo anticipa in maniera mostruosa. L'arbitro ferma il gioco per off-side ma l'intervento del difensore doriano è da rivedere. Muriel invece si perde nel suo talento. Il colombiano in questo primo tempo non manca di impegno, per carità, ma non riesce a giocare semplice sprecando così tantissimi palloni. Ancora sfortunato intanto tra le fila rossoblù. Dopo Maietta deve abbandonare il campo per infortunio anche Destro. Problemi alla caviglia per l'attaccante, sostituito da Sadiq. Fine primo tempo al Ferraris di Genova. Bologna in vantaggio ma il match è tutt’altro che chiuso. Tra pochissimo si riparte…

MIGLIORE IN CAMPO 1T SAMPDORIA: QUAGLIARELLA 6,5 PEGGIORE IN CAMPO 1T SAMPDORIA: BERESZYNSKI 5,5

MIGLIORE IN CAMPO 1T BOLOGNA: DZEMAILI 7 PEGGIORE IN CAMPO 1T BOLOGNA: PULGAR 5,5 (Francesco Davide Zaza)