Pagelle/ Sassuolo-Chievo: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2016-2017, 24^ giornata - primo tempo)

PAGELLE SASSUOLO-CHIEVO: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 24^ GIORNATA) - Ecco le pagelle del primo tempo Sassuolo-Chievo: i voti a migliori e peggiori di ciascuna squadra per quanto riguarda la prima frazione della partita di Serie A. Si conclude sull’1-1 il primo tempo di Sassuolo-Chievo al Mapei Stadium dopo 45 minuti piacevoli e ricchi di colpi di scena. La gara si apre con un fallo da rigore di Letschert ai danni di Ingese, lanciato a tu per tu contro Consigli con il difensore olandese del Sassuolo espulso direttamente dall’arbitro Pairetto. Lo stesso attaccante clivense si presenta dal dischetto ma fallisce il rigore calciando sul palo. Il Chievo prova a sfruttare la superiorità numerica, ma riesce a crearsi solo un’occasione degna di nota nei primi 20 minuti con il tiro da fuori area di Hetemaj, finito di poco a lato del palo. Al minuto 25 il Sassuolo passa a sorpresa in vantaggio. Berardi sulla fascia destra si sposta il pallone sul mancino ed effettua un traversone su cui si fionda Politano che però non riesce a trovare l’impatto con il pallone. Il movimento di Politano mette in difficoltà Sorrentino costretto a deviare il pallone che finisce contro il palo. Sul rimbalzo il più lesto di tutti è Matri che con il sinistro deposita comodamente il pallone in rete. Il Sassuolo dopo il gol prova a chiudere tutti gli spazi al Chievo, tentando il raddoppio in contropiede con Politano al 33° minuto. L’ex Pescara viene lanciato in profondità da un compagno e riesce ad arrivare in area di rigore dove calcia con il sinistro ma trova una pronta respinta di Sorrentino. Il Chievo si rialza e riesce a trovare il pareggio con un colpo di testa da dentro l’area di Inglese. L’attaccante è bravo a sfruttare benissimo il corner di Birsa e a mandare il pallone nell'angolino più lontano con Consigli sorpreso. Vedremo se nel secondo tempo una delle squadre riuscirà a spuntarla o se l’equilibrio visto in campo sarà rispecchiato dal risultato.

MIGLIORE IN CAMPO SASSUOLO: ACERBI 7 PEGGIORE IN CAMPO SASSUOLO: GAZZOLA 6

MIGLIORE IN CAMPO CHIEVO: INGLESE 7 PEGGIORE IN CAMPO CHIEVO: GOBBI 5,5 (Paolo Zaza)

