PAGELLE TORINO-PESCARA (5-3): FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 24^ GIORNATA) - Ecco le pagelle finali di Torino-Pescara: i voti a tutti i protagonisti della partita dello stadio Grande Torino per la 24^ giornata di Serie A. Finisce con una pirotecnica vittoria del Torino che si impone per 5 a 3 su un Pescara mai domo che, dopo essersi trovato in svantaggio di ben 5 reti, è riuscito a reagire segnando tre gol nel finale. La partita non è mai stata in dubbio, i padroni di casa hanno già chiuso la disputa dopo soli 15 minuti quando dopo le reti di Iago Falque e Ajeti, è stato il cannoniere Belotti a firmare il tris. In avvio di ripresa, due papere di Bizzarri hanno permesso ai granata di dilagare fino al 5 a 0, poi l'autogol di Ajeti ha innescato la reazione degli ospiti che hanno iniziato ad attaccare riuscendo a trovare altre due firmate, entrambe firmate dallo scatenato Benali. Nonostante l'assedio finale e la grande paura, la squadra di Mihajlovic è riuscita a portare la disputa riuscendo così a ritrovare i tre punti che in questo 2017 non erano ancora arrivati.

VOTO TORINO 7: Mezzo voto in meno per l'imponderabile finale di gara nel quale i padroni di casa hanno riaperto una partita ampiamente chiusa; una squadra in vantaggio di 5 reti non può permettere agli avversari di segnare tre gol ed attaccare senza problemi fino all'ultimo minuti. I granata comunque hanno ritrovato la vittoria ed hanno giocato una prima ora di gioco veramente spettacolare. CLICCA QUI PER LE PAGELLE DEL TORINO VOTO PESCARA 5: Approccio alla gara da dimenticare, l'ultima della classe non può permettersi di incassare tre gol in 15 minuti. L'autogol di Ajeti ha comunque dato il via ad una reazione d'orgoglio che può far sperare per le prossime gare anche se la salvezza è ormai un lontano miraggio. CLICCA QUI PER LE PAGELLE DE PESCARA VOTO SIGN. MARESCA (ARBITRO) VOTO 6,5: Partita tutto sommato tranquilla gestita senza difficoltà dal direttore di gara che non ha mai dovuto assumere decisioni complicate.

PAGELLE TORINO-PESCARA: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 24^ GIORNATA) - Ecco le pagelle di Torino-Pescara: i voti a migliori e peggiori di ciascuna squadra per quanto riguarda il primo tempo della partita di Serie A. Sinisa Mihajlovic punta sul tradizionale 4-3-3 col portierone inglese Hart (voto 6,5) tra i pali, viste le tante defezioni, conferma alla coppia centrale che ha deluso nell'ultima trasferta di Empoli Moretti (voto 6), Ajeti (voto 6,5) affiancati sugli esterni da De Silvestri (voto 6) e Barreca (voto 7). Il giovanissimo Lukic (voto 6) è stato scelto per sostituire lo squalificato Valdifiori in cabina di regia, capitan Benassi (voto 6,5) e Obi (voto 6,5), che ha vinto il ballottaggio con Baselli sono i due interni di centrocampo. Belotti (voto 8) guida l'attacco coadiuvato da Ljajic (voto 6,5) e Iago Falque (voto 6,5), preferito ancora una volta a Iturbe nonostante il rigore sbagliato ad Empoli. Massimo Oddo conferma il 4-3-2-1 con Bizzarri (voto 5,5) estremo difensore protetto da una linea a quattro che da destra a sinistra è formata da Zampano (voto 4), Stendardo (voto 4), Fornasier (voto 4), Biraghi (voto 5). Benali (voto 5), Brugman (voto 5) e Memushaj (voto 5) sono i tre centrocampisti che hanno il compito di coprire le spalle alle due mezze-punte Verre (voto 5), Kastanos (voto 4) che giocano qualche metro dietro all'unica punta Caprari (voto 5).

VOTO TORINO 7,5: Tre gol di vantaggio solamente dopo 15 minuti non capitano per caso, oltre ai tanti errori degli avversari, c'è anche un grande approccio alla gara dei granata scesi sul terreno di gioco con la voglia di riconquistare finalmente i tre punti che mancavano da troppe giornate. MIGLIORE TORINO BELOTTI VOTO 8: Un vero e proprio incubo per la difesa abruzzese che non è mai riuscita a prendere le misure al centravanti che, oltre al gol, ha messo lo zampino sul raddoppio di Ajeti ed ha costretto ai due centrali già al cartellino giallo nel tentativo di fermarlo. PEGGIORE TORINO LUKIC VOTO 6: Esordio dal primo minuto sicuramente emozionante per il giovanissimo serbo che gioca limitandosi al compitino ed incassando un evitabile cartellino giallo a metà campo in una partita già chiusa dopo solo 15 minuti.

VOTO PESCARA 4: Imbarazzante approccio alla gara della squadra di Oddo che è riuscita a subire ben tre reti in soli 15 minuti e rischiando di subirne anche altri fino a quando l'allenatore degli abruzzesi ha deciso di inserire un difensore per un attaccante e riuscendo a dare un pizzico di equilibrio in più alla sua squadra che ha provato nel finale di frazione ad affacciarsi nell'area avversaria sfiorando anche il gol con Caprari. MIGLIORE PESCARA BIZZARRI VOTO 5,5: Incolpevole sui gol, anche se sul terzo di Belotti, avrebbe potuto forse far qualcosa in più, compie due ottimi interventi su Ljajic e Ajeti che impediscono ai padroni di casa di dilagare nei primi venti minuti di gioco. PEGGIORE PESCARA KASTANOS VOTO 4: Chi l'ha visto? Gioca solamente 27 minuti nei quali non si è mai visto; mister Oddo decide di correre ai ripari facendo entrare al suo posto un difensore come Crescenzi nella speranza di limitare i danni. (Marco Guido)