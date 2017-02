Palermo-Atalanta/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi Serie A 2017 24^ giornata)

DIRETTA PALERMO-ATALANTA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2017 24^ GIORNATA) - Palermo-Atalanta, diretta dall'arbitro Orsato, si gioca alle ore 15.00 di domenica 12 febbraio allo stadio Renzo Barbera-La Favorita per la 24^ giornata del campionato di Serie A. La giornata propone dunque il match tra un Palermo a caccia di un miracolo chiamato salvezza e l'Atalanta di Gasperini, che invece insegue il sogno di un piazzamento in Europa League. Sulla carta la partita ha un pronostico scontato, con il Palermo che sembrerebbe essere la vittima sacrificale di una squadra, quella bergamasca, che è la grandissima sorpresa di questo campionato. Tuttavia il Palermo appare in ripresa e quindi non sono escluse sorprese nel capoluogo siciliano.

Andando a vedere l'andamento delle due formazioni nelle ultime gare di campionato, si può senza dubbio dire che il Palermo sia in ripresa e questo non fa che aumentare i rimpianti per una stagione che è nata e proseguita probabilmente troppo male per dare ai rosanero qualche possibilità di salvezza. Infatti, nonostante i 4 punti conquistati nelle ultime due partite, la distanza dalla zona salvezza è ancora di otto punti e sembra decisamente un gap troppo ampio da colmare a questo punto del campionato. Tuttavia la squadra che è stata affidata a Lopez dopo le dimissioni di Corini, ha vinto l'ultima partita disputata, quella con il Crotone. Il match era un vero e proprio spareggio salvezza e solo la vittoria era il risultato che poteva dare al Palermo una piccola speranza. Prima del match contro il Crotone è arrivato l'ottimo pareggio in casa del Napoli, un 1 a 1 che ha fatto capire come la squadra rosanero creda ancora nella salvezza.

La capacità di soffrire per novanta minuti, chiudendo tutti gli spazi all'attacco atomico della squadra di Sarri, ha portato un punto d'oro che ha senza ombra di dubbio alcuna fatto morale. Nell'ultimo match casalingo prima della vittoria contro il Crotone era arrivata una sconfitta di misura contro l'Inter di Pioli, che però già aveva fatto intuire dei cambiamenti in meglio nella formazione rosanero, capace di tenere testa alla compagine nerazzurra. Ora arriva la partita contro l'Atalanta e Lopez vuole un'altra prestazione gagliarda e dei punti.

Tuttavia l'Atalanta di Gasperini sta facendo un campionato letteralmente stratosferico e fermarla sarà davvero difficile. Nelle ultime tre partite sono arrivati ben 7 punti che hanno proiettato la squadra di Gasperini al quinto posto e verso una Europa League che appare sempre più realtà e non più un sogno. Nell'ultimo match l'Atalanta ha vinto con un secco 2 a 0 contro il Cagliari, mostrando un Gomez in formato monstre: sua la doppietta che ha steso i sardi e che ha confermato l'Atalanta come squadra rivelazione del campionato. Prima erano arrivati il pareggio contro il Torino e la vittoria, sempre casalinga, contro la Sampdoria di Giampaolo.

Ora i punti in classifica sono 42, gli stessi dell'Inter: Gasperini ha perso Gagliardini, ma ha comunque trovato, sempre nel vivaio, come sostituire una delle pedine fondamentali della prima parte di stagione. Ora arriva il match contro il Palermo che è un vero e proprio esame di maturità per una squadra che comunque vada questa partita rimarrà la grande sorpresa del campionato. Gasperini vorrà però sicuramente vendicare la sconfitta dell'andata, quando il Palermo si impose a sorpresa all'Azzurri d'Italia, uscendo con un 1 a 0 che diede tre punti che fecero pensare ad una salvezza tranquilla.

Per quanto riguarda i pronostici va detto che l'Atalanta parte nettamente favorita. Guardando le quote della Snai si scopre infatti che una vittoria dei bergamaschi verrebbe pagata 1,80 volte la cifra giocata. Un pareggio verrebbe invece pagato 3,65 volte l'ammontare della giocata. Una vittoria del Palermo è senza dubbio meno probabile, ma le buone prestazioni delle ultime gare hanno abbassato un po' le quote di un successo del Palermo, la cui affermazione contro i bergamaschi è data a 4.50 volte la posta.

Palermo-Atalanta, domenica 12 febbraio 2017 alle ore 15.00, sarà una sfida trasmessa in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky sul canale 252 (Sky Calcio 2 HD) del satellite. Il sito skygo.sky.it si occuperà invece della diretta streaming video via internet per gli abbonati alla piattaforma satellitare.