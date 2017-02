Piacenza-Cremonese/ Info streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone A)

DIRETTA PIACENZA-CREMONESE: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Piacenza-Cremonese, allo stadio Garilli, sarà diretta dall'arbitro Matteo Proietti; per la sesta di ritorno del girone A di Lega Pro 2016-2017 si gioca domenica 12 febbraio alle ore 14:30. La Cremonese è reduce da un periodo di leggero calo (2 pareggi ed una sconfitta) ed occupa la terza piazza con 47 punti per un ritardo rispetto al primo posto dell’Alessandria di 9 lunghezze mentre il Piacenza è decimo con 31 punti alla pari dell’Olbia ed è reduce a sua volta da un periodo decisamente negativo (3 sconfitte e 2 pareggi).

Tra l'altro nell'analisi dell'incontro va sottolineato come il Piacenza sia in difficoltà nelle prestazioni interne avendo ottenuto davanti ai propri supporters soltanto 15 punti su 33 palesando anche un bilancio negativo in fatto di reti (12 segnate e 13 subite). La Cremonese è tra le migliori formazioni per prestazioni esterne con ben 21 punti ottenuti su 12 gare disputate anche se nelle ultime cinque ha subito 3 sconfitte.

Nella gara dell’andata il Piacenza fece il colpaccio a Crema avendo la meglio della Cremonese per 2-1 con doppietta di Taugourdeau mentre per padroni di casa andò a segno Scappini. L’ultima sfida sul campo del Piacenza risale al campionato di Lega Pro 2011/12 con la vittoria della Cremonese per 3-1.

Il Piacenza dovrebbe confermare il consueto 4-4-2 con l’ex Roma ed Atalanta Pellizzoli tra i pali ed in difesa Di Cecco a spingere sulla destra, Pergreffi come terzino sinistro e nel mezzo Silva confermato al fianco di Abbate. In mediana ci sono dei dubbi che assillano l’allenatore piacentino sulle due corsie laterali ed in particolare sulla destra Matteassi appare in vantaggio su Bertoli mentre sull’altro lato dovrebbe spuntarla Tulissi su Masullo. Nel mezzo al fianco Taugourdeau dovrebbe esserci Hraiech anche se non è da escludere l’opzione Cazzamalli. In avanti Romero e Franchi.

La disposizione della Cremonese dovrebbe essere incentrata sul 4-3-3 con Ravaglia a difendere i pali, Salviato come terzino destro, Ferretti dall’altro lato e nel mezzo Redolfi in coppia con Marconi. Nel centrocampo a tre troviamo nel mezzo Porcari con Belinghieri senza dubbio confermato dopo la doppietta rifilata alla Carrarese la scorsa domenica mentre Moro è in ballottaggio con Scarsella. In avanti il partner di Brighenti dovrebbe essere Scappini senza escludere l’utilizzo dell’ex bomber del Modena Stanco ed alle loro spalle Maiorino è in vantaggio su Perrulli.

La Cremonese necessitando assolutamente dei tre punti proverà ad attaccare fin dai primi minuti con il Piacenza che potrebbe trovare già nel primo tempo degli interessanti spazi dove affondare il colpo. Molto dipenderà dalla fase difensiva che da entrambe le parti nelle ultime giornate è risultata abbastanza deficitaria.

Per i bookmaker ed in particolare l’agenzia italiana Snai, nonostante il fattore campo in questo confronto è favorita la Cremonese che deve assolutamente invertire il trend se vuole battagliare fino alla fine per il primo posto che significherebbe promozione diretta in Serie B. Infatti la quota della vittoria esterna della Cremonese è pari a 2,20 contro il 3,20 per il successo interno del Piacenza ed il 3,15 per l’eventuale pareggio. L’evento Over 2,5 è pari ad una quota di 2,05 mentre l’Under 2,5 è fissato a 1,65.

Piacenza-Cremonese non godrà di una diretta tv ma, come per tutte le partite di Lega Pro, l'appuntamento è su Sportube.tv per la diretta streaming video: da questa stagione per accedere al servizio e assistere alla partita su PC, tablet o smartphone dovrete pagare una quota in abbonamento.

