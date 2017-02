Pordenone-Maceratese/ Info streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone B)

DIRETTA PORDENONE-MACERATESE: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Pordenone-Maceratese verrà diretta dall'arbitro Andrea Giuseppe Zanonato; alle ore 14:30 di domenica 12 febbraio va in scena la partita valida per la venticinquesima giornata del girone B di Lega Pro 2016-2017. Le due compagini si affronteranno dando vita ad una gara piuttosto emozionate e ricca di colpi di scena.

Infatti i neroverdi sono fra le squadre più forti del campionato, e da qualche anno lottano ad alti livelli per raggiungere la promozione in Serie B. Probabile che nemmeno quest'anno il miracolo riesca, visto che il girone B di Lega Pro quest'anno sta vedendo come protagonisti il Parma e il Venezia. La Maceratese invece si è tirata fuori dalla zona playout e vorrebbe provare a raggiungere le squadre che la precedono, per strappare almeno la decima piazza; dopo la vittoria nel recupero contro il Modena l'obiettivo è diventato ancor più alla portata.

Pesano come macigni però i tre punti di penalizzazione assegnati dal giudice sportivo nei confronti della compagine marchigiana. Alla fine potrebbe essere proprio quella la discriminante che impedirà alla Rata di approdare agli spareggi di fine stagione, visto il campionato molto equilibrato che si sta delineando. Andiamo adesso a dare uno sguardo alle formazioni che dovrebbero partire dal primo minuto di gioco. Mister Bruno Tedino mettere il Pordenone sul terreno di gioco con il modulo 4-3-1-2 con il rombo, utile a stanare le difese molto arcigne. Il portiere titolare sarà Tomei, che collaborerà nella difesa dei pali assieme al terzino destro Semenzato, ai due difensori centrali capitan Stefani e Ingegneri e al terzino sinistro De Agostini.

A centrocampo i tre slot verranno occupati da Suciu, schierato come mezzala destra, da Burrai, proposto come mediano di rottura, e da Misuraca, che occuperà la casella di mezzala sinistra. La formazione titolare dei neroverdi verrà completata dal trequartista Cattaneo e dalle due punte centrali Arma e Berrettoni.

La risposta della Maceratese prevederà l'utilizzo della miglior formazione possibile, proposta dal talentuoso tecnico Federico Giunti. Il modulo sarà con grandi probabilità il 4-3-3, già proposto in diverse occasioni nell'ultimo periodo con risultati soddisfacenti. Cominciando dall'attacco, dove vedremo schierato il tridente composto da Petrilli, Allegretti e Turchette. La regia a centrocampo verrà gestita da Franchini, Malaccari e capitan Quadri, mentre si occuperanno di proteggere la porta i due terzini Marchetti e Ventola e i due centrali Perna e Gattari. Infine il portiere sarà l'estremo difensore Forte. La gara sarà giocata su alti ritmi, come il Pordenone è solito fare.

Dunque la Maceratese dovrà essere brava a reggere l'urto iniziale dei padroni di casa, per poi adeguare la sfida all'andamento che le è più congeniale. Infatti in caso di azioni compassate da parte dei friulani e di recupero palla con partenza immediata degli esterni, i marchigiani potrebbero creare occasioni interessanti e sorprendere il pacchetto arretrato fuori posizione. Lo spauracchio per la difesa della Rata sarà il marocchino Arma, che in questa stagione sta dimostrando di essere davvero il valore aggiunto del Pordenone, avendo già realizzato moltissimi gol, confermandosi in vetta alla classifica marcatori.

Per scommettere su Pordenone-Maceratese le quote fornite dall’agenzia di scommesse Bet365 ci danno le seguenti informazioni: la vittoria del Pordenone (segno 1) vale 1,80, il pareggio (segno X) è quotato 3,40 mentre la vittoria della Maceratese, indicata dal segno 2, vi permetterà di vincere 4,10 volte la somma che avrete deciso di giocare.

Pordenone-Maceratese non godrà di una diretta tv ma, come per tutte le partite di Lega Pro, l'appuntamento è su Sportube.tv per la diretta streaming video: da questa stagione per accedere al servizio e assistere alla partita su PC, tablet o smartphone dovrete pagare una quota in abbonamento.

