Probabili formazioni Cagliari-Juventus/ Quote, le ultime novità live (Serie A 24^ giornata, oggi 10 febbraio 2017)

CAGLIARI-JUVENTUS: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Cagliari-Juventus, alle ore 20:45 di domenica 12 febbraio, è uno dei posticipi nella ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2016-2017. Il Cagliari, ormai praticamente salvo, va comunque a caccia di una vittoria di prestigio contro la capolista del campionato, che mercoledì sera si è messa in pari con le altre riguardo le partite giocate ed entrava nella giornata con sette punti di vantaggio sulla Roma. Aspettiamo il calcio d’inizio allo stadio Sant’Elia per quella che si prospetta comunque una partita interessante; nel frattempo possiamo andare a sviscerare dubbi e certezze di Massimo Rastelli e Massimiliano Allegri, analizzando così nel dettaglio quelle che sono le probabili formazioni di Cagliari-Juventus.

CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI CAGLIARI-JUVENTUS

CAGLIARI-JUVENTUS: PRONOSTICO E QUOTE - Per Cagliari-Juventus, partita valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, le quote Snai ci danno le seguenti informazioni: il segno 1 (vittoria Cagliari) vale 9,00; il segno X (pareggio) vale 5,25 mentre il segno 2 (vittoria Juventus) porta in dote 1,33 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI - Tanti dubbi per Rastelli: due squalificati, ma soprattutto Sau e Borriello che non sono in forma e che potrebbero non farcela. L’alternativa per l’attacco, essendo fuori anche Melchiorri, è Victor Ibarbo che è tornato in Sardegna e potrebbe operare da prima punta; il Cagliari si dovrebbe comunque disporre con una sorta di 4-1-4-1, nel quale Tachtsidis opera da trequartista e Barella fa invece l’esterno sinistro a centrocampo, in ballottaggio con Farias che dovrebbe recuperare e che può tornare utile anche per il ruolo di prima punta. Isla, uno degli ex della partita. sarà invece laterale a destra partendo comunque sulla linea dei centrocampisti; in mezzo Davide Di Gennaro, che sarà di fatto il playmaker della squadra, e capitan Dessena anche se finalmente è tornato a disposizione Ionita, che però ragionevolmente partirà dalla panchina con la speranza di avere magari uno spezzone. In difesa è squalificato Ceppitelli: al suo posto agirà allora Marco Capuano che sarà centrale al fianco di Bruno Alves, Pisacane a destra con Murru a sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS - Anche nella Juventus ci sono alcuni dubbi: per esempio la condizione di Barzagli e Marchisio, che a rigor di logica dovrebbero rimanere fuori. Dunque possibile che Khedira non sia risparmiato nemmeno oggi; il tedesco potrebbe essere ancora titolare al fianco di Pjanic, con Rincon che dunque torna in panchina a meno che invece il Principino non recuperi al 100% dai problemi alla schiena che gli hanno impedito di allenarsi negli ultimi giorni. Per il resto, rispetto alla vittoria di Crotone cambiano gli esterni: Lichtsteiner e Dani Alves tornano titolari, al centro invece possibile ritorno per Chiellini che andrà a fare coppia con Bonucci. Nel reparto offensivo l’unica sostituzione dovrebbe essere quella di Cuadrado, che rileva Pjaca reduce dalla prima partita da titolare: il colombiano dunque si dispone a destra e per il resto rimane tutto immutato, con Mandzukic a sinistra e Dybala che gioca da trequartista alle spalle di Gonzalo Higuain, che mercoledì ha timbrato il gol numero 16 in campionato. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI CAGLIARI-JUVENTUS