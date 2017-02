Probabili formazioni Crotone-Roma/ Quote, le ultime novità live (Serie A 24^ giornata, oggi 10 febbraio 2017)

CROTONE-ROMA: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Crotone-Roma è valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2016-2017: domenica 12 febbraio alle ore 12:30 apre il programma del giorno. Allo stadio Scida si affrontano due squadre che sono separate da 37 punti in classifica: Davide Nicola ha definito un sogno la salvezza del Crotone, sempre penultimo in classifica e ben staccato dall’Empoli. La Roma non perde di vista la possibilità di vincere lo scudetto, ma intanto deve fare i conti anche con un Napoli che ha risalito la china e adesso minaccia il secondo posto dei giallorossi. Sfida dall’esito scontato quella dello Scida, ma comunque da giocare; anche la Juventus, mercoledì, ha faticato un’ora prima di sbloccare il risultato. Aspettando quindi che le due squadre scendano in campo per il calcio d’inizio, possiamo valutare quali siano i dubbi dei due allenatori e analizzare in maniera più dettagliata quelle che sono le probabili formazioni di Crotone-Roma.

CROTONE-ROMA: PRONOSTICO E QUOTE - Per Crotone-Roma partita valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, le quote Snai ci danno le seguenti informazioni: il segno 1 (vittoria Crotone) vale 8,50; il segno X (pareggio) vale 4,75 mentre il segno 2 (vittoria Roma) porta in dote 1,37 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE - Il Crotone ha sempre il dubbio Rohden: lo svedese sta recuperando da una contusione al ginocchio e non è sicuro di poter tornare oggi. Al suo posto dovrebbe esserci Nalini, che di fatto andrà a prendere il posto che mercoledì ha occupato Sampirisi; sulla stessa corsia destra agirà Rosi, un ex di questa partita. La difesa si completa con la coppia centrale formata da Ceccherini e Ferrari, mentre a sinistra è sempre Mesbah il giocatore favorito, con Martella che dunque dovrebbe andare ancora una volta in panchina. A centrocampo invece conferma per Stoian come esterno sinistro; Crisetig, che rientra dalla squalifica, dovrebbe condurre la squadra in cabina di regia avendo al suo fianco Barberis, che potendo offrire maggiore protezione è favorito su Capezzi. In attacco si rivede Trotta: Tonev ha finalmente avuto la sua occasione ma non l’ha sfruttata, così l’ex Avellino e Sassuolo torna a giocare dal primo minuto andando ad affiancare Falcinelli, dal quale naturalmente passa la maggior parte delle fortune della squadra calabrese.

Dubbio De Rossi per Luciano Spalletti: il centrocampista della Roma è uscito acciaccato dalla partita contro la Fiorentina e potrebbe non farcela a partire dall'inizio. Dovesse dare forfait (comunque andando in panchina) il suo posto sarebbe preso da Leandro Paredes, che ha già dimostrato di poterlo sostituire degnamente; al fianco dell'argentino ci sarà Strootman. La bella notizia per Spalletti è ovviamente il ritorno di Salah, già convocato lo scorso martedì: l'egiziano, finalista in Coppa d'Africa, si riprende la posizione sulla trequarti sostituendo di fatto Perotti, che non è al meglio e dunque per il momento "evita" al suo allenatore di dover prendere una scelta. Nainggolan ovviamente sarà l'altro uomo alle spalle della punta (naturalmente Dzeko, capocannoniere del campionato), in difesa invece non si cambia perchè lo schieramento a tre ha dato ottime risposte. Dunque Fazio al centro, Manolas alla sua destra e Rudiger a sinistra; da valutare la situazione di Vermaelen mentre Juan Jesus dovrebbe farcela per la panchina.