Probabili formazioni Inter Empoli/ Quote, le ultime novità live (Serie A 24^ giornata, oggi 10 febbraio 2017)

INTER-EMPOLI: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Inter-Empoli, alle ore 15 di domenica 12 febbraio, si gioca per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2016-2017. Nerazzurri a caccia di riscatto dopo aver perso contro la Juventus: si è interrotta la striscia di vittorie ma chiaramente arrivare in Champions League è ancora possibile, e questo turno casalingo è da sfruttare. L’Empoli ha un margine di otto punti da preservare sulla zona retrocessione; non sono tantissimi ma per quello che è il passo delle squadre di fondo sicuramente è un distacco importante. Questo non significa che i toscani si possano permettere di rilassarsi: anche a San Siro Giovanni Martusciello proverà a conquistare punti. Attendiamo il calcio d’inizio domenica pomeriggio, ma intanto possiamo già andare a vedere le scelte dei due allenatori e le probabili formazioni di Inter-Empoli.

INTER-EMPOLI: PRONOSTICO E QUOTE - Per Inter-Empoli, partita valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, le quote Snai ci danno le seguenti informazioni: il segno 1 (vittoria Inter) vale 1,35; il segno X (pareggio) vale 5,00 mentre il segno 2 (vittoria Empoli) porta in dote 9,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI INTER - La sconfitta contro la Juventus si è fatta sentire anche sul piano disciplinare: fuori Icardi e Perisic, che dunque oggi non ci saranno al pari di Brozovic che si è infortunato al piede. Stefano Pioli è in emergenza nel settore avanzato: dentro Eder e Palacio, nessuno dei due è una prima punta di ruolo e chiaramente, al netto del modulo, l’assetto dell’Inter cambierà leggermente con i due giocatori che si invertiranno costantemente. Un aiuto dovrà arrivare anche dai profondi tagli di Candreva dentro l’area di rigore, e dalla capacità di Joao Mario di costruirsi tiro da fuori ed essere incisivo sotto porta. Per il resto la formazione dovrebbe essere quella annunciata: torna la difesa a quattro con D’Ambrosio che si rimette a destra e Ansaldi che opera invece a sinistra, in mezzo permane ancora il dubbio tra Murillo e Gary Medel (questa volta il cileno dovrebbe partire con un passo di vantaggio) mentre Miranda sembra certo del posto. A centrocampo giocherà sicuramente Gagliardini; come mediano di contenimento l’unico disponibile è di fatto Kondogbia, dunque francese in campo a meno che Pioli non decida di aumentare la qualità davanti alla difesa (in questo caso Joao Mario arretrato e Banega inserito sulla trequarti).

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI - Empoli in emergenza difesa: squalificato Bellusci, fuori causa Costa e Pasqual. Giovanni Martusciello deve inventarsi il reparto: a sinistra agirà Dimarco, mentre al centro l'unica soluzione possibile è quella di schierare Cosic e Veseli che di fatto sono gli unici centrali a disposizione della squadra toscana. A centrocampo dunque dovremmo rivedere ancora Krunic, che si è ormai preso il ruolo di mezzala destra a scapito di Andrés Tello; in mezzo al campo Dioussé a fare da playmaker, mentre dall’altra parte Martusciello non può rinunciare all’esperienza di Daniele Croce. Nel reparto avanzato, partito Saponara, c’è adesso El Kaddouri: caratteristiche diverse ma il marocchino, poco utilizzato a Napoli, va a caccia di riscatto in una piazza che ha esaltato anche le caratteristiche di giocatori come Zielinski e Vecino, e che ora potrebbe fargli ritrovare un ruolo da protagonista. Davanti a lui giocheranno senza sorprese Mchedlidze, miglior marcatore della squadra per questa stagione, e Marilungo. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-EMPOLI