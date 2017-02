Probabili formazioni/ Lazio-Milan: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2016-2017, 24^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-MILAN: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Lazio-Milan è il Monday Night della ventiquattresima giornata di Serie A 2016-2017: lunedì 13 febbraio alle ore 20:45 le due squadre scendono in campo allo stadio Olimpico in quella che possiamo definire una sfida diretta per l’Europa. La Lazio arriva dai sei gol segnati a Pescara, con i quali si è lasciata alle spalle un periodo di leggero appannamento; clamoroso il Milan, che è uscito dalla crisi vincendo a Bologna in nove contro undici e adesso potrebbe riaprire un ciclo di partite positive come in occasione della rimonta di San Siro contro il Sassuolo. Ci aspetta in ogni caso una partita molto interessante, tra due squadre che sanno giocare bene e con due allenatori giovani; aspettiamo il calcio d’inizio all’Olimpico, ma intanto possiamo analizzare le possibili scelte dei due allenatori andando a studiare in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Lazio-Milan.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO - Simone Inzaghi ha ragionevolmente un solo dubbio, che riguarda la difesa: c’è infatti il solito ballottaggio al centro tra Wallace e Hoedt, difficile capire chi sia il favorito. A destra invece dovrebbe essere Basta il prescelto, a sinistra giocherà Radu mentre a completare il reparto arretrato sarà ovviamente De Vrij. Il resto della formazione è sostanzialmente già scritto: solito centrocampo a tre con riflettori puntati su Parolo, reduce dal fantastico poker segnato all’Adriatico. In cabina di regia opererà Lucas Biglia, mentre dall’altra parte del campo ci sarà Milinkovic-Savic che può dare una grossa mano anche in zona gol (quattro reti per lui in campionato). In attacco Ciro Immobile cercherà di non perdere contatto dai primi nella classifica marcatori e soprattutto dovrà dare una mano alla squadra; a destra ci sarà Felipe Anderson, dall’altra parte del campo Keita Balde Diao ha già dato ampie garanzie circa la sua condizione post Coppa d’Africa, dunque ci sono pochi dubbi circa la sua presenza in campo dal primo minuto (nel caso l’alternativa sarebbe Lulic, mentre con il rientro in gruppo del senegalese è scalato nelle gerarchie Luis Alberto).

PROBABILI FORMAZIONI MILAN - Ancora emergenza per Vincenzo Montella, che ha la difesa decimata: lo schieramento difensivo sarà di fatto quello che ha giocato il secondo tempo contro il Bologna, e dunque con Gustavo Gomez e Cristian Zapata al centro e Abate a destra. L’unica modifica potrebbe riguardare la corsia sinistra: le condizioni di Calabria sono in miglioramento e il giovane del vivaio potrebbe farcela a essere in campo, qualora non fosse così ci sarà spazio ancora per Vangioni. A centrocampo manca Kucka: il sostituto naturale è Bertolacci e sarà dunque lui ad operare sulla mezzala, con Pasalic (matchwinner mercoledì sera) sull’altro lato del campo e Locatelli a fare da regista davanti alla difesa. Nel tridente offensivo Deulofeu ha impiegato poco tempo per essere considerato un intoccabile; lo spagnolo giocherà ancora come esterno sinistro, il connazionale Suso sarà invece a destra mentre come prima punta Montella sembra voler dare ancora fiducia a Carlos Bacca, ma il colombiano deve ritrovare il gol perduto perchè l’ombra di Lapadula continua ad allungarsi su di lui e già per questa trasferta potrebbe arrivare l’avvicendamento.

LAZIO-MILAN: DOVE VEDERE LA PARTITA - Lazio-Milan, valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa sui canali della pay tv del satellite, precisamente Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1, e su quelli della pay tv del digitale terrestre, ovvero su Premium Sport e Premium Sport HD.