PRONOSTICI SERIE B: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA 25^ GIORNATA. IL POSTICIPO TERNANA-PERUGIA (OGGI 12 FEBBRAIO 2017) - Il campionato di Serie B 2016-2017 vive in questa venticinquesima giornata un calendario piuttosto atipico. Non c'è un posticipo del lunedì: le due partite che solitamente si giocano nei giorni successivi al "grande sabato" sono state di fatto anticipate di 24 ore. Dunque, come abbiamo visto, Virtus Entella-Spal si è giocata alle 18 dello stesso sabato, mentre quello che, almeno virtualmente, sarebbe il Monday Night slitta a oggi pomeriggio. Per i pronostici della domenica nel campionato cadetto analizziamo dunque Ternana-Perugia: il derby umbro fa sempre storia a sè rispetto alla classifica, noi abbiamo provato a valutare i fattori in gioco e dunque dare un possibile esito della partita di stanza allo stadio Liberati.

PRONOSTICO TERNANA-PERUGIA (domenica ore 15) - Come abbiamo detto, il derby è sempre il derby. Il neo tecnico Carmine Gautieri, arrivato da poco al timone della Ternana al posto di Benny Carbone, e che da giocatore ha vissuto forse gli anni migliori della sua carriera proprio con la maglia del Perugia, non è ancora riuscito a far rialzare del tutto la squadra rossoverde, che anche nell’ultimo turno ha lasciato i tre punti sul campo di La Spezia. Stagione migliore per i "Grifoni", che sono sesti in classifica dopo essere ritornati al successo contro il Brescia; decisivo l'innesto di Francesco Forte che continua a segnare anche al piano di sopra, il Perugia però deve migliorare la gestione delle partite (troppi pareggi subiti in rimonta) e soprattutto ha una serie di infortuni che alla lunga potrebbero far pagare dazio. Ciononostante, per questo pomeriggio la formazione guidata da Cristian Bucchi rimane la naturale favorita per la vittoria.

