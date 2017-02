Renate-Viterbese/ Info streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone A)

DIRETTA RENATE-VITERBESE: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Renate-Viterbese, diretta dall'arbitro Alberto Santoro, va in scena alle ore 14:30 di domenica 12 febbraio per la sesta giornata di ritorno del girone A di Lega Pro 2016-2017. La compagine lombarda staziona al settimo posto e nel 25esimo turno affronterà fra le mura amiche dello stadio Città di Meda la Viterbese Castrense. Il team laziale è al nono posto in graduatoria, e come il Renate parteciperebbe ai playoff se il campionato si concludesse adesso.

Per arrivare allo striscione del traguardo però mancano diverse giornate, ed entrambe le squadre hanno bisogno di mettere punti in cascina per fortificare le rispettive posizioni. Il Renate nell'ultimo turno si è arreso in casa della Pro Piacenza, vedendosi superare sia dalla Giana Erminio che dal Como. La Viterbese invece ha perso contro un Prato in salute, che sta risalendo dalla zona playout. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

Ecco perché lo scontro diretto di domenica12 febbraio diventa uno snodo cruciale della stagione. La squadra che vincerà potrebbe trarre la spinta necessaria per non fermarsi più e raggiungere i playoff senza troppi patemi d'animo. La perdente invece dovrà rimboccarsi le maniche e ricominciare a fare punti, per non essere incalzata dalle affamate inseguitrici. L'atteggiamento delle due squadre si può già comprendere analizzando le probabili formazioni che scenderanno sul terreno di gioco.

Il Renate di mister Luciano Foschi proporrà il modulo 3-5-2, schierando fra i pali l'estremo difensore Cincilla. I tre difensori saranno Teso sul centro-destra, Di Gennaro in posizione centrale e Malgrati sul centro-sinistra. A centrocampo avremo una diga composta dal mediano Makinen, dalla mezzala destra Palma e dalla mezzala sinistra Pavan. Sulle fasce invece giocheranno l'esterno destro Anghileri e l'esterno sinistro Vannucci. A completare l'undici titolare sarà il tandem d'attacco, che verrà formato dalle due punte centrali Marzeglia e Napoli.

La Viterbese, come accade di consueto, adotterà un modulo decisamente più offensivo, vale a dire il 4-2-3-1, con ben quattro uomini offensivi che tenteranno di andare in gol. In porta ci sarà il titolarissimo Innarilli, uno dei calciatori più schierati dal tecnico Dino Pagliari. A proteggerlo ci saranno il terzino destro Celiento, il primo difensore centrale Dierna, il secondo difensore centrale Varutti e il terzino sinistro Pacciardi. Il centrocampo vedrà dialogare gli interditori Cencerielli e Doninelli, che avranno il triplice compito di raccordare i reparti, dar manforte alla difesa e far ripartire l'azione. Ad agire sulla trequarti offensiva saranno l'esterno destro Falcone, l'esterno sinistro Sandomenico e il fantasista Neglia. L'unico attaccante centrale sarà Jefferson.

Renate e Viterbese Castrense hanno dimostrato in diverse occasioni di essere due squadre che amano mantenere il possesso di palla, cercando di concedere meno occasioni possibili agli avversari. Il leitmotiv della gara sarà dunque simile ad una partita di tennis, con continui botta e risposta. Magari il fatto di giocare fuori casa renderà meno spavalda la Viterbese, che però sarà molto pungente in contropiede, approfittando dei bug difensivi che il Renate ha mostrato di avere di tanto in tanto.

Per scommettere su Renate-Viterbese le quote fornite dall’agenzia di scommesse Bet365 ci danno le seguenti informazioni: la vittoria del Renate (segno 1) vale 2,00, il pareggio (segno X) è quotato 3,20 mentre la vittoria della Viterbese, indicata dal segno 2, vi permetterà di vincere 3,60 volte la somma che avrete deciso di giocare.

