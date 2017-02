Risultati Lega Pro/ Classifica aggiornata e livescore in diretta gironi A, B, C (25^ giornata, oggi 12 febbraio 2017)

RISULTATI LEGA PRO: LIVESCORE IN DIRETTA E CLASSIFICA AGGIORNATA GIRONI A, B, C (25^ GIORNATA, OGGI 12 FEBBRAIO 2017) - Altra giornata nel campionato di Lega Pro 2016-2017: siamo nel venticinquesimo turno e ieri abbiamo già assistito a nove partite, secondo una divisione del programma che in questo periodo della stagione predilige la domenica come giorno nel quale giocare più gare. Oggi quindi il calendario è piuttosto ricco di eventi, e possiamo subito andare a vedere quali sono le partite che ci attendono.

Risultati girone A si parte alle ore 14:30 con Livorno-Olbia, Piacenza-Cremonese e Renate-Viterbese; alle ore 16:30 avremo Como-Alessandria, Giana Erminio-Tuttocuoio, Pontedera-Pro Piacenza e Siena-Prato, alle ore 20:30 Arezzo-Lucchese e Carrarese-Pistoiese. La corsa alle primissime posizioni si è fatta davvero interessante: l’Alessandria mantiene i suoi 8 punti di vantaggio e sembra ormai aver chiuso i conti con la promozione diretta, alle sue spalle ha perso terreno la Cremonese che si è fatta scavalcare dall’Arezzo al secondo posto, non ne ha approfittato il Livorno che adesso è quarto. Sotto queste squadre inizia un altro campionato: la quinta, ovvero la sorprendente Giana Erminio, si trova a -9 dal Livorno e insieme ad almeno altre sei squadre si gioca le posizioni migliori nella griglia dei playoff. In forte risalita c’è soprattutto il Como che arriva da due vittorie consecutive, si è invece clamorosamente piantato il Piacenza che aspirava alle prime quattro posizioni e invece rischia addirittura di non giocare gli spareggi per la promozione in Serie B. In coda il Pontedera ha la possibilità di accorciare le distanze dalla Pro Piacenza. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI LEGA PRO E LA CLASSIFICA DEI GIRONI

Risultati girone B alle ore 14:30 si giocano Lumezzane-Venezia, Modena-Ancona, Padova-Gubbio, Pordenone-Maceratese, Sambenedettese-Forlì e Santarcangelo-Bassano; alle ore 18:30 avremo AlbinoLeffe-Parma e Feralpisalò-Mantova. Dall’inizio della stagione questo è il gruppo più incerto: il Venezia continua a comandare, ma alle sue spalle salgono fortissimo Parma e Padova che hanno vinto quattro delle ultime cinque partite. Insieme a loro, anche Reggiana e Pordenone aspirano alla promozione diretta; i friulani si stanno confermando rispetto alla passata stagione, ma la clamorosa sconfitta della scorsa domenica contro il Parma potrebbe aver lasciato strascichi che Bruno Tedino dovrà essere bravo ad eliminare subito. La corsa ai playoff sembra definita: cinque punti tra l’AlbinoLeffe decimo e il Santarcangelo, ma all’interno delle posizioni si continua a lottare per la miglior vista nella griglia, prova a riprendere quota il Bassano che, a -9 dal primo posto, potrebbe anche pensare di provarci.

Risultati girone C: alle ore 14:30 Akragas-Catania, alle ore 16:30 Matera-Virtus Francavilla. I lucani hanno perso la vetta della classifica e adesso vanno a caccia di riscatto immediato, ma sanno bene che l’impegno contro la Virtus Francavilla, autentica rivelazione del campionato, non sarà affatto semplice. La squadra del momento è senza ombra di dubbio il Catania, proprio quella che ha inflitto la sconfitta al Matera e che ora in uno dei tanti derby siciliani della stagione cerca punti utili per attentare alla quinta posizione, che le darebbe un posto ancora migliore nel tabellone dei playoff. Ricordiamo inoltre che la venticinquesima giornata di Lega Pro si concluderà con due posticipi in programma lunedì 13 febbraio: per il girone B alle ore 18:30 si gioca Fano-Teramo (delicatissimo incrocio in chiave salvezza), per il girone C alle 20:45 c’è Cosenza-Reggina, caldissimo derby calabrese. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI LEGA PRO E LA CLASSIFICA DEI GIRONI