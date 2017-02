RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE E PROSSIMO TURNO (24^ GIORNATA, 12-13 FEBBRAIO 2017) - Mancano otto partite per chiudere la ventiquattresima giornata di Serie A 2016-2017: abbiamo già archiviato i due anticipi e ora il turno procede come da copione, ovvero con le partite della domenica e con un Monday Night. Andiamo con ordine, e scopriamo allora quali sono le partite in programma. Domenica 12 febbraio alle 12:30 si gioca Crotone-Roma; alle 15 avremo Inter-Pescara, Palermo-Atalanta, Sassuolo-Chievo e Torino-Pescara. Alle ore 18 di scena Sampdoria-Bologna, quindi il posticipo delle ore 20:45 che è Cagliari-Juventus per poi chiudere lunedì, sempre alle ore 20:45, con Lazio-Milan.

CLICCA QUI PER I RISULTATI DI SERIE A E LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Le gare in programma sono davvero interessanti: la capolista Juventus vuole confermare il suo ampio vantaggio ma ha nella trasferta di Cagliari un’insidia, perchè gli isolani sono una squadra che sa segnare (32 gol in campionato) e che spesso tra le mura del Sant’Elia è riuscita ad esprimersi a grandi livelli, portando via punti preziosi per una salvezza che sembra di fatto raggiunta.

La Roma per contro deve mantenere il passo: lo farà sul campo dove la Juventus ha vinto mercoledì sera, i giallorossi arrivano dallo scintillante 4-0 alla Fiorentina nel quale ancora una volta si è vista tutta la qualità della produzione offensiva. Il Crotone è quasi in Serie B, e deve andare alla ricerca di una prestazione di orgoglio: mercoledì per un’ora ha inchiodato la capolista, poi i reali valori sono evidentemente riemersi.

Prova a ripartire l’Inter, dopo essersi fermata a sette nella striscia di vittorie: da archiviare immediatamente la scia polemica post-Juventus perchè l’Empoli, impegnato a prendere i punti necessari alla salvezza, non arriva a San Siro con l’intenzione di fare sconti. In chiave permanenza in Serie A, sotto la lente d’ingrandimento le prove di Palermo e Pescara: i rosanero con Diego Lopez hanno raccolto punti preziosi ma ancora non sufficienti, il Pescara è ormai condannato ma vuole retrocedere provandoci fino in fondo e se non altro eliminare lo zero alla voce vittorie.

Per quanto riguarda invece la corsa all’Europa, occasione d’oro per l’Atalanta (Gasperini è un ex) che può prendersi altri tre punti e continuare a sognare; i riflettori saranno però puntati sul Monday Night dello stadio Olimpico, dove Lazio e Milan cercano una vittoria utile per rimanere in quota (i rossoneri vincendo opererebbero il sorpasso). Staremo dunque a vedere quali saranno i risultati di queste partite e come cambierà la classifica nel campionato di Serie A. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI SERIE B E LA CLASSIFICA AGGIORNATA

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE: NAPOLI GENOA, FIORENTINA UDINESE, COME SONO ANDATI GLI ANTICICPI? La 24esima giornata del campionato di calcio di Serie A ha visto disputare due anticipi. A scendere in campo per primi sono stati Napoli e Genoa, che si sono affrontati venerdì 10 febbraio alle ore 20.45 allo stadio San Paolo di Fuorigrotta. Gli azzurri erano reduci dalla roboante vittoria conquistata sul campo del Bologna, ma sono partiti un po' con il freno a mano tirato. I primi venti minuti della sfida non hanno offerto molti spunti, fino a quando il centravanti genoano Giovanni Simeone si è incuneato in area lasciando partire un tiro da posizione decentrata che ha sorvolato la traversa. Da quel momento il Napoli ha serrato le maglie in fase difensiva, non riuscendo però a creare pericoli alla porta difesa dall'estremo difensore Eugenio Lamanna. Nella ripresa i rossoblu sono partiti bene, ma il Napoli del tecnico Maurizio Sarri si è rivelato cinico e spietato.

Al quinto minuto della seconda frazione di gioco è stato il polacco Piotr Zielinski e sbloccare il risultato con una conclusione nel cuore dell'area di rigore del grifone. Una rete che ha messo la gara in discesa per gli azzurri, che hanno potuto controllare i ritmi e gestirli a proprio piacimento. Venti minuti più tardi il Napoli ha raddoppiato con la prima rete in campionato di Emanuele Giaccherini, che ha messo il match in ghiaccio. Fino al fischio finale la squadra ha potuto risparmiare le energie in vista della sfida d'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid, in programma mercoledì prossimo allo stadio Santiago Bernabeu. Nel secondo anticipo della giornata, svoltosi sabato alle ore 20.45, la Fiorentina ha ospitato allo stadio Artemio Franchi un'Udinese reduce da due risultati utili consecutivi. I viola dal canto loro avevano subito una pesante batosta contro la Roma e cercavano riscatto.

La gara nelle fasi iniziali è stata molto combattuta, con i padroni di casa che mantenevano il possesso del pallone e la supremazia territoriale e gli ospiti che si difendevano con ordine. Poco prima che il direttore di gara fischiasse la fine del primo tempo il centrocampista spagnolo Borja Valero ha portato in vantaggio la Fiorentina, mettendo la gara in discesa per la squadra allenata dal tecnico portoghese Paulo Sousa. Nei primi minuti della seconda frazione i toscani hanno controllato agevolmente le operazioni, mettendo la gara sui binari più congeniali. Dopo un quarto d'ora è arrivato il gol del raddoppio, siglato dal senegalese Khouma Babacar, servito da un preciso assist di un Borja Valero molto ispirato.

La Fiorentina non ha smesso di premere sull'acceleratore, cercando con insistenza la terza rete. Rete che è arrivata a dieci minuti dal termine della contesa, grazie ad un calcio di rigore realizzato dal fantasista Federico Bernardeschi. Per l'Udinese una serata da dimenticare in fretta, ricominciando a giocare con spensieratezza visto che la salvezza è ormai cosa fatta. Per la Fiorentina invece un ottimo viatico in vista dei sedicesimi di finale di Europa League.