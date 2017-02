Risultati Volley Femminile / Classifica aggiornata e diretta live score (16^ giornata Serie A 1, oggi 12 febbraio 2017)

RISULTATI VOLLEY FEMMINILE, CLASSIFICA AGGIORNATA E DIRETTA LIVE SCORE (16^ GIORNATA, SERIE A1, OGGI 12 FEBBRAIO 2017) – La serie A1 del volley femminile ritorna in campo nell’attesa di vivere la sua coppa Italia: questa domenica va in scena la 15^ giornata di campionato di Serie A1, la massima espressione della pallavolo per club in Italia. Per questo turno il calendario ufficiale ha previsto solo anticipi che si sono giocati nella giornata di Sabato, mentre sono 4 gli incontri che avranno luogo questa domenica pomeriggio, con fischio d’inizio come al solito fissato per le ore 17.00. Gli anticipi di cui abbiamo parlato sono state Club Italia Crai contro la Sudtirol Bolzano e Unet Yamamay Busto Arsizio e la Foppapedretti Bergamo andate in scena rispettivamente alle ore 17.30 e 20.30.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATA (16^GIORNATA)

La domenica del volley italiano femminile inizia con la capolista Imoco Volley Conegliano che affronta oggi tra le mura di casa alla ore 17.00 l’altra grande big di questo campionato ex numero 1 della serie A Pomì Casalmaggiore. Uno vero scontro tra big per questa serata ce potrebbe decidere non solo la nuova leader della classifica ma che pare già una finale per il 72^scudetto in palio a fine stagione in corso. Incontro altrettanto di livello che è atteso a Firenze tra Il Bisonte Firenze e la Igor Gorgonzola Novara: sono ben 17 i punti che separano le due compagini, ma lo spettacolo di certo non mancherà anche perché le fiorentine saranno sostenute questa sera dal folto e caloroso pubblico di casa. La 16^giornata di campionato continua con la partita attesa sempre per le ore 17.00, tra le Metalleghe Montichiari e la Liu Jo Nordmeccanica Modena: entrambe le formazioni approdano a questo turno di campionato con tanta voglia di riscattare la sconfitta subita nella giornata precedente, e i punti in palio in questa giornata rimangono molto preziosi per entrambe le formazioni. A chiudere la 16^giornata di campionato sarà la sfida tra la Saugella Team Monza e la Savino del Bene Scandicci: la formazione toscana ha in classifica doppio dei punti delle lombarde e il risultati dell’incontro appare forse già scritto, anche se la sconfitta delie monzesi sarebbe eventualmente la seconda sconfitta di seguiti contro una squadra toscana.

