Risultati volley maschile / Classifica aggiornata e diretta livescore (23^ giornata Superlega oggi 12 febbraio 2017)

RISULTATI VOLLEY MASCHILE, LA CLASSIFICA AGGIORNATA E DIRETTA LIVE SCORE (23^ GIORNATA, OGGI DOMENICA 12 FEBBRAIO 2017) - Il volley maschile torna protagonista con un intenso turno del campionato di Superlega: un nuovo tour de force per i grandi della Serie A1 della pallavolo italiana per club, che solo pochissimi giorni fa sono stati impegnati nel turno infrasettimanale. Per questo decimo turno del girone di ritorno di questa stagione 2016-2017 della Serie A1 il fischio d’inizio di tutti i match messi in programma è stato fissato per le ore 18.00, orario valido per tutti gli incontri che di conseguenza si disputeranno in contemporanea. Sarà dunque un tardo pomeriggio di grande emozione e divertimento, anche perché ormai siamo alla quartultima giornata della stagione regolare e di conseguenza il momento dei verdetti si sta avvicinando a grandi falcate.

Il big-match è facilissimo da individuare quando in calendario si può leggere Civitanova-Trento: basterebbe dire che si affrontano la prima e la seconda in classifica, se vincesse la Lube di fatto già calerebbe il sipario sulla lotta per il primo posto che può essere molto importante nella griglia dei playoff. Inoltre Civitanova è la squadra del momento, fresca vincitrice della Coppa Italia, dunque la sfida che attende la Diatec sarà decisamente difficile. Potrebbe approfittarne Perugia, certamente favorita nell'incontro casalingo con una pur buona Monza, ormai praticamente certa di un buon piazzamento fra le prime otto. Modena invece non sta convincendo del tutto e in casa contro Molfetta non potrà permettersi di perdere punti.

Infatti il quarto posto dei campioni d'Italia in carica potrebbe essere insidiato da Verona, anche se i veneti saranno attesi da una lunga trasferta per giocare in quel di Vibo Valentia, che deve difendere il proprio prezioso ottavo posto. Attenzione poi al derby emiliano-romagnolo fra Ravenna e Piacenza, anche se certo non è questa la rivalità più forte nella regione per eccellenza della pallavolo maschile. Padova-Latina e soprattutto Milano-Sora sono invece sfide nei bassifondi della classifica, ma i laziali possono avvicinare l'ottavo posto e quindi questo impegno potrebbe essere per loro assai importante.

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA DEI RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATA (23^ GIORNATA)