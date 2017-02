SOFIA GOGGIA/ Video, sul più bello gli si incrociano gli sci e perde il podio, che errore! (Mondiali di sci, discesa libera femminile)

VIDEO CADUTA SOFIA GOGGIA: SCI, L'ITALIANA SI PRENDE IL QUARTO POSTO MA 'FA MALE PERDERE COSI' (OGGI 12 FEBBRAIO 2017) - Un errore risultato fatale per Sofia Goggia nei Mondiali di sci a Sankt Moritz, una delusione enorme per l'azzurra buttata fuori dal podio dalla Vonn. Una prima parte perfetta per Sofia Goggia, poi l'errore in discesa con gli sci che si incrociano ed un podio che non arriva neanche nella giornata di oggi. Un'amarezza con il sapore della sconfitta, visto che all'ultimo intermedio Sofia Goggia era in testa con un margine di 73 centesimi, senza quell'errore avrebbe sicuramente vinto la gara in scioltezza. Oro per la slovena Ilka Stuhec, la Goggia ai microfoni di Rai Sport non può non esprimere tutta la sua amarezza: "Nella parabolica mi si sono sovrapposti gli sci. E' già stato bello essere rimasta in piedi, fortunatamente non sono caduta. Ma mi dispiace un sacco perché oggi ho dato tutto e il podio poteva arrivare. Purtroppo non è andata e io non mi accontento, non posso far finta di essere contenta, perchè la sconfitta così fa male" conclude Sofia Goggia.

