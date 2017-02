Sambenedettese-Forlì/ Info streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone B)

DIRETTA SAMBENEDETTESE-FORLI': INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Sambenedettese-Forlì verrà diretta dall'arbitro Marco Guarnieri; alle ore 14:30 di domenica 12 febbraio va in scena la partita valida per la venticinquesima giornata del girone B di Lega Pro 2016-2017. Una gara tra formazioni impegnate nella lotta per obiettivi differenti. La Sambenedettese occupa il settimo posto della graduatoria con 38 punti alla pari del Gubbio, è pienamente in corsa per un posto nei play off ed è reduce da ben due vittorie consecutive ottenute ai danni dello stesso Gubbio nello scontro diretto e sul campo del Fano ultimo in classifica.

Il Forlì è invece quattordicesimo con 23 punti conquistati alla pari dell’Ancona, con un vantaggio di 1 solo punto rispetto ai Play Out ed è reduce da un periodo negativo fatto di 1 punto nelle ultime due gare. In casa la Sambenedettese ha dimostrato di essere una buona squadra ma non imbattibile visto che conquistato 19 punti su 36 ed ha subito 3 sconfitte, due delle quali nelle ultime 3 partite interne. Il Forlì dal proprio canto è tra le peggiori squadra del lotto per rendimento esterno avendo messo da parte solo 8 punti con una sola vittoria e anche se nelle ultime cinque gare ha portato a casa 1 vittoria, 3 pareggi ed 1 sola sconfitta.

Nel girone d’andata che è anche l’unico precedente ufficiale tra le due compagini, c’è stata la vittoria da parte della Sambenedettese per 1-0 con rete di Mancuso. Dunque tutto sembra lasciar presagire ad un match in cui i padroni di casa dovrebbero avere la meglio in maniera abbastanza semplice.

La Sambenedettese dovrebbe disporsi sul rettangolo di gioco con un 4-4-2 con Pegorin in porta. La linea difensiva dovrebbe essere formata da Rapisarda come terzino destro, Pezzotti quale giocatore deputato a spingere sulla fascia di sinistra mentre nel mezzo il partner di Radi sarà uno tra Mori alle prese con un leggero problema fisico e Di Pasquale. In cabina di regia Sabatino al cui fianco ci sarà Damonte che tuttavia è in ballottaggio con Lulli. Sulla corsia destra spazio a Vallocchia mentre su quella sinistra ancora fiducia nell’offensivo Mancuso che peraltro è anche andato a segno nella vittoriosa trasferta di Forlì. In avanti pronto ad dare il proprio contributo bomber Di Massimo con il supporto di Oyeola Agordin in rete nella scorsa domenica senza dimenticare l’interessante opzione che porta a Bernardo.

Il Forlì invece dovrebbe giocare con un linea difensiva a quattro ed un rombo a centrocampo. A difendere i pali ci sarà Turrin, in difesa Adobati nel ruolo di terzino destro, nel mezzo Cammaroto e Conson mentre per il ruolo di terzino sinistro c’è il ballottaggio tra Sereni e Spinosa. In cabina di regia Cappellupo, da interno di destra il macedone Alimi, da interno di sinistra Tentoni che nell’ultima domenica ha segnato il gol della bandiera nella sconfitta con il Sudtirol mentre nel ruolo di trequartista Capellini è avanti a Ponsat. In avanti al fianco del sempre affidabile Succi ci sarà Bardelloni che sembra poterla spuntare nel ballottaggio con Tonelli.

La gara vedrà senza dubbio la Sambenedettese tenere maggiormente il pallino del gioco cercando di sfruttare l’intera ampiezza del campo ed in particolare contando di sfruttare il vantaggio numerico sulle due corsie laterali dalle quali potrebbero arrivare degli interessanti palloni nel centro dell’area di rigore. Dal proprio canto il Forlì sceglierà di concedere maggiore spazio sulle fasce proponendo grande densità nel mezzo allo scopo di difendere meglio almeno sulla carta. La Snai ha fissato delle quote che palesano una Sambenedettese decisamente favorita tant’è che la vittoria interna viene pagata 1,75 contro il 4,40 per l’eventuale successo in trasferta da parte del Forlì. Il risultato di parità ha una quota di 3,45. Per quanto concerne il numero di gol complessivi, l’Under 2,5 appare favorito con quota 1,55 contro il 2,25 dell’Over 2,5.

Sambenedettese-Forlì non godrà di una diretta tv ma, come per tutte le partite di Lega Pro, l'appuntamento è su Sportube.tv per la diretta streaming video: da questa stagione per accedere al servizio e assistere alla partita su PC, tablet o smartphone dovrete pagare una quota in abbonamento.

