Sampdoria-Bologna/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario e risultato live (oggi Serie A 2017 24^ giornata)

DIRETTA SAMPDORIA-BOLOGNA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2017 24^ GIORNATA) - Sampdoria-Bologna, diretta dall'arbitro Michael Fabbri, si gioca alle ore 18.00 di domenica 12 febbraio allo stadio Luigi Ferraris di Marassi, Genova, per la 24^ giornata del campionato di Serie A. Questo turno del massimo campionato italiano propone un match molto interessante, quello tra la Sampdoria di Giampaolo e il Bologna di Donadoni. Le due formazioni attraversano un momento decisamente opposto, visto che la Sampdoria dopo un periodo di appannamento si è rimessa in moto e sta mostrando alcuni prospetti davvero interessanti, mentre il Bologna di Donadoni sembra caduto in una crisi di identità e di gioco di cui non si vede onestamente la fine.

La Sampdoria dopo sei partite senza vittorie e nelle quali aveva però mostrato sprazzi di buon calcio, ha risalito improvvisamente la china nelle ultime due partita. Dopo la sconfitta di misura conto l'Atalanta di Gasperini, maturata in trasferta e per una rete di Petagna, i doriani si sono ritrovati contro Roma e Milan, come dimostrano i sei punti conquistati, che hanno riproiettato la squadra nella parte sinistra della classifica. Contro la Roma è arrivato un successo casalingo per 3 a 2 che ha esaltato Marassi. La squadra non ha mai mollato nonostante la Roma sia andata due volte in vantaggio: l'ingresso di Muriel ha poi cambiato il match, con il colombiano che ha confermato di essere, se in giornata, devastante.

La vittoria dei blucerchiati ha probabilmente indirizzato definitivamente il campionato e dall'altro lato ha confermato come quella doriana sia squadra che assomiglia a Muriel, il suo giocatore più talentuoso, ovvero discontinua e capace di grandissime prestazioni. E un'altra grande prestazione è arrivata nel turno precedente: dopo la vittoria interna sulla Roma è arrivata quella esterna contro il Milan di Montella. In questo match si è vista una Sampdoria capace di non far giocare il Milan e di colpire al momento giusto. Lo 0 a 1 finale è stato opera di Muriel su rigore, con il colombiano che si è confermato assolutamente imprescindibile per le sorti della squadra.

Dall'altro lato c'è un Bologna in crisi profonda che dopo aver visto sfumare la vittoria a Cagliari allo scadere del tempo regolamentare è incappato in due sconfitte pesantissime sia nel risultato che nel gioco contro il Napoli e il Bologna. I partenopei si sono imposti in casa della squadra di Donadoni con un 7 a 1 che è già storia e che sicuramente è una delle pagine peggiori della storia del Bologna e della carriera di Donadoni come allenatore. Quindi è arrivato il recupero della diciannovesima giornata: nel match contro il Milan, rinviato per la Supercoppa Italiana giocata a dicembre: ad un certo punto i rossoneri erano in 9 uomini e il Bologna aveva davvero l'oppurtunità di portare a casa i tre punti.

Invece è arrivata un'altra sconfitta pesantissima, non nel risultato (i rossoneri hanno vinto 0 a 1), ma concettualmente: perchè perdere in 11 contro 9 è decisamente un segno di debolezza estrema. Nel mirino dei tifosi sono finiti la proprietà, Donadoni e alcuni giocatori, tra cui quel Mattia Destro che sembra ormai in una fase decisamente calante della sua carriera e che a Bologna non sta rendendo come ci si aspettava al momento del suo arrivo, ormai due stagioni fa. Ora Donadoni ha il compito di risollevare una squadra che all'improvviso ha perso sicurezza e che non rischia la retrocessione soltanto perchè dietro vi sono tre squadra, ovvero Pescara, Crotone e Palermo, che sembrano davvero già condannate alla serie cadetta.

Andando a vedere quelli che sono i pronostici del match tra emiliani e liguri si scopre, senza troppa sorpresa, che la Sampdoria è nettamente favorita: i doriani sono quotati dalla Snai a 1.90 volte la posta, mentre gli emiliani porterebbero nelle tasche degli scommettitori una cifra pari a 4,20 volte la posta in caso di vittorie. Infine, il pareggio con o senza reti è quotato 3,50 volte la cifra giocata. Come si vede la Sampdoria è nettamente favorita e sembra in grado di andare a vendicare il 2 a 0 subito nel match di andata, uno dei punti più bassi della gestione Giampaolo.

Sampdoria-Bologna, domenica 12 febbraio 2017 alle ore 18.00, sarà una sfida trasmessa in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky sui canali 206 e 252 (Sky Supercalcio HD e Sky Calcio 2 HD) del satellite. Il sito skygo.sky.it si occuperà invece della diretta streaming video via internet per gli abbonati alla piattaforma satellitare.