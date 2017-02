Santarcangelo-Bassano/ Info streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone B)

DIRETTA SANTARCANGELO-BASSANO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Santarcangelo-Bassano, che sarà diretta dall'arbitro Giovanni Nicoletti e si gioca domenica 12 febbraio alle ore 14:30, vale per la venticinquesima giornata del girone B di Lega Pro 2016-2017. Il Bassano sta lottando con le prime della classe per un piazzamento di prestigio nei playoff che si disputeranno alla fine della regular season, nel mese di giugno. Con tre vittorie nelle ultime quattro gare disputate la squadra veneta ha risalito la china, andando a pedinare alcune delle squadre che la precedono, fra cui il Pordenone, la Reggiana e il Padova.

Il Santarcangelo, che non vince da tre partite, ha visto allontanarsi notevolmente il decimo posto occupato dall'Albinoleffe. Questa piazza è l'ultima che garantirebbe l'accesso ai playoff, e al momento è davvero molto distante. Dunque entrambe le compagini punteranno al successo, senza risparmiarsi e senza giocare una gara d'attesa, ma puntando a segnare subito per poi impostare la gara su binari più congeniali. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

I padroni di casa, guidati dall'emergente tecnico Michele Marcolini, si affideranno ad un modulo già collaudato in diverse occasioni, vale a dire il 3-5-2. Fra i pali i tifosi potranno apprezzare le gesta dell'estremo difensore e capitano Nardi, protetto dalla difesa a tre composta da Paramatti sul centro-destra, da Adorni nel mezzo e da Oneto sul centro-sinistra. Passando al centrocampo, troviamo come mediano di rottura Gatto, che dovrebbe dialogare con le due mezzali Danza e Carlini, schierati rispettivamente a destra e a sinistra. Il reparto verrà completato dalla presenza dei due esterni, che risponderanno ai nomi di Posocco sulla fascia destra e Rossi sulla fascia sinistra. Il tandem d'attacco sarà formato dalle due punte centrali Merini e Cori, a segno nella precedente sfida di campionato contro il Teramo.

La risposta del Bassano Virtus del tecnico Luca D'Angelo arriverà con un modulo a specchio, ideale per negare superiorità numerica in qualsiasi zona del manto erboso. Il portiere titolare sarà il capitano Rossi, i tre difensori in linea invece saranno Trainotti, Soprano e Pasini, autore di un gol nell'ultimo match disputato contro la Lumezzane. Centrocampo molto robusto con il mediano Minesso e le due mezzali Gerli e Laurenti. A rendere ancor più competitivo il reparto centrale ci saranno i due uomini di fascia, ovvero Bortot sulla destra e Crialese sulla sinistra. In attacco spazio ai due centravanti Candido e Grandolfo, anch'egli in gol qualche giorno fa.

La sfida assomiglierà molto a duna guerra di nervi, e a spuntarla sarà la squadra che per prima riuscirà a trovare la via del gol. Infatti sovvertire il risultato in gare così importanti non è mai facile, motivo per il quale i due tecnici vorranno partire forte per evitare che gli avversari possano prendere il sopravvento. La difesa del Santarcangelo dovrà avere un occhi di riguardo per il centravanti Grandolfo, che in questa stagione ha dimostrato di avere confidenza con la porta e di poter colpire in qualunque momento del match.

Per scommettere su Santarcangelo-Bassano le quote fornite dall’agenzia di scommesse Bet365 ci danno le seguenti informazioni: la vittoria del Santarcangelo (segno 1) vale 2,80, il pareggio (segno X) è quotato 3,05 mentre la vittoria del Bassano, indicata dal segno 2, vi permetterà di vincere 2,85 volte la somma che avrete deciso di giocare.

Santarcangelo-Bassano non godrà di una diretta tv ma, come per tutte le partite di Lega Pro, l'appuntamento è su Sportube.tv per la diretta streaming video: da questa stagione per accedere al servizio e assistere alla partita su PC, tablet o smartphone dovrete pagare una quota in abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

© Riproduzione Riservata.