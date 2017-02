Sassuolo-Chievo/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario e risultato live (oggi Serie A 2017 24^ giornata)

DIRETTA SASSUOLO-CHIEVO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2017 24^ GIORNATA) - Sassuolo-Chievo, diretta dall'arbitro Pairetto, si gioca alle ore 15.00 di domenica 12 febbraio al Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia per la 24^ giornata del campionato di Serie A. Il Sassuolo di Eusebio Di Francesco prova a continuare la sua risalita in classifica nel match contro il Chievo di Rolando Maran, che si può già dire virtualmente salvo e che punta a consolidare la propria posizione nella metà della classifica e a valorizzare i giovani della rosa in forza alla squadra veneta. Il Sassuolo di Di Francesco non ha purtroppo ripetuto l'ottima stagione fatta l'anno scorso, ma quello attuale si può comunque considerare come un anno di consolidamento della realtà emiliana nella massima serie. La squadra del patron Squinzi ha vinto un fondamentale match in casa del Genoa di Juric e ha ripreso la marcia avente come obiettivo quello di finire il campionato nella parte sinistra della classifica.

I punti nelle ultime tre partite sono stati sei e la squadra può ormai considerare la paura di finire coinvolta nella lotta per non retrocedere completamente passata. La vittoria esterna contro il Pescara, ottenuta con un secco 3 a 1 e un gioco che ha ricordato quello dell'anno scorso ha chiuso ogni possibile discorso relativo ad un ipotetico coinvolgimento del Sassuolo nella lotta per non retrocedere.

Quindi è arrivato il match del Mapei Stadium contro la Juventus, dove i neroverdi non sono riusciti a contrastare la potenza fisica e tecnica della Juventus, arrendendosi per 2 a 0, risultato maturato già nella prima mezz'ora di gara. Senza dubbio il Sassuolo ha pagato anche in quella partita la presenza di tanti infortunati in infermieria e una incapacità, quest'anno, di giocare alla pari con le squadre che lottano per le primissime posizioni. Nel turno precedente è arrivato però un altro colpo esterno, stavolta contro il Genoa di Juric, che è decisamente in crisi e che ha permesso ai ragazzi di Di Francesco di prendersi tre punti che li hanno proiettati al tredicesimo posto, a 27 punti, a due lunghezze proprio dagli avversari odierni.

Il Chievo sta facendo un ottimo campionato e a dimostrarlo vi sono i 29 punti che lo proiettano verso una salvezza decisamente tranquilla e senza patemi. La formazione allenata da Maran è reduce da un pareggio in casa dell'Udinese dove lo spettacolo per gli spettatori è stato pari a zero, ma che ha confermato la squadra veneta come una delle meglio organizzate del campionato, specialmente dal punto di vista difensivo. E a proposito di questo aspetto, a farne le spese due turni fa è stata la Lazio, che dopo un match tutto passato all'attacco all'Olimpico ed aver dominato in lungo e in largo, si è vista sconfitta per 1 a 0 grazie ad un lampo di Inglese, che ha così dato ancora più lustro alla grandissima prova difensiva dei veneti e del loro portiere, l'esperto Sorrentino.

Che il Chievo stia facendo meglio in trasferta che in casa lo conferma anche il fatto che nell'ultimo match casalingo è arrivato un brutto rovescio contro la Fiorentina, che si è imposta con un 3 a 0 che non ha ammesso repliche. Maran ha però la capacità di lavorare sulla testa dei giocatori e sulla tattica ed una giornata storta come quella capitata contro la squadra di Sousa non può certo rovinare quanto di buono la compagine veneta ha fatto finora. Il match contro il Sassuolo sarà un altro banco di prova decisamente importante per la maturazione della squadra.

Il match di andata, giocato al Bentegodi, ha visto l'affermazione dei ragazzi di Maran, che misero a nudo le difficoltà del Sassuolo a reggere il doppio impegno. Tuttavia, dopo un girone, la situazione sembra essere mutata e i ragazzi di Di Francesco possono provare a restituire pan per focaccia a quelli di Maran, considerando che rispetto ad allora Di Francesco ha recuperato diversi giocatori e l'infermeria è decisamente meno piena. Tra i protagonisti del match vi sarà, i tifosi del Sassuolo se lo augurano, Domenico Berardi, il cui apporto in questo campionato è finora mancato a causa di un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo di gioco per diversi mesi.

