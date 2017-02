Siena-Prato/ Info streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone A)

DIRETTA SIENA-PRATO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Siena-Prato, partita che sarà diretta dall'arbitro Davide Miele, si gioca alle ore 16:30 di domenica 12 febbraio e vale per la venticinquesima giornata del girone A di Lega Pro 2016-2017. Per la formazione di Scazzola si è trattato della quarta sconfitta in fila, ed anche se rispetto alle tre precedenti uscite i bianconeri hanno fatto vedere qualcosa di più, alla fine a tecnico, giocatori e tifosi è rimasto l’amaro in bocca.

Per i lanieri lo scorso turno ha visto invece una vittoria casalinga, per 2 – 0 contro la Viterbese. Con questi risultati la formazione senese occupa una posizione abbastanza a rischio, la 14esima, con 29 punti e 6 di vantaggio sulle posizioni dei playout, nelle quali è invece invischiato il Prato di Monaco nonostante le ultime due vittorie consecutive. Per i lanieri 19esimo posto, con 19 punti e 5 di vantaggio sull'ultima, il Racing Roma.

Nella gara di andata, giocata al LungoBisenzio, la Robur si aggiudicò i tre punti imponendosi con il risultato di 2 – 1, in quello che era il suo primo successo stagionale. Il vantaggio della formazione ospite arriva dopo solo 7 minuti del primo tempo, con una autorete di Antonini, che devia nella sua porta mentre tenta di anticipare l’attaccante senese Marotta, che poi nel finale del primo tempo è l’autore della rete del raddoppio per la formazione senese, sfruttando un pallone arrivato dalla bandierina del corner.

Chiuso sotto il primo tempo per 2 – 0, il tecnico dei lanieri inserisce ad inizio ripresa un altro attaccante, Moncini, che mette a segno dopo pochi minuti la rete che dimezza lo svantaggio, poi il Prato continua ad attaccare fino al termine della gara ma non riesce a superare il portiere avversario, anche per un clamoroso errore di Ogunseye, che nel finale di partita calcia oltre la traversa. Nella partita dello scorso turno contro il Como, la formazione di Scazzola ha avuto dei leggeri miglioramenti rispetto alle precedenti ed ha anche creato, specialmente nella ripresa, delle occasioni da rete, tutte però puntualmente vanificate.

La sfida tra toscani e lariani si è decisa con una rete segnata da Cristiani, che è stato abile a sfruttare nel miglior modo possibile un errore commesso da Freddi, al suo esordio con la maglia della Robur. Il Siena si è buttato all’attacco nei restanti minuti della prima frazione ed anche per l’intero secondo tempo, ma oltre alla scarsa precisione dei suoi attaccanti si è scontrato anche con la grande giornata di Zanotti, portiere comasco, che in diverse occasioni ha salvato la sua porta. Allo scadere della partita grande occasione per la Robur ma il tiro del difensore esterno Rondanini si è spento sul palo.

Nella partita disputata al LungoBisenzio sotto il diluvio, il Prato ha avuto la meglio contro la Viterbese, con una rete per tempo. Le due reti sono state segnate da Moncini e da Tavano; la prima formazione a creare pericoli per la porta avversaria è stata la Viterbese, che al 33esimo del primo tempo ha concluso un’azione di contropiede prendendo in pieno il palo. Passano solo 5 minuti ed arriva il vantaggio della formazione di casa, in rete con Moncini che dopo aver beffato con uno scatto sul filo del fuorigioco i difensori ospiti, è bravo a mettere il pallone alle spalle di Iannarilli.

Il Prato potrebbe andare sul 2 – 0 alla fine del primo tempo, ma questa volta Di Molfetta si fa parare il tiro. Il raddoppio potrebbe arrivare alla mezzora del secondo tempo con un calcio di rigore di Tavano dopo che il portiere della Viterbese aveva atterrato in area De Marchi, ma lo stesso Iannarilli devia il tiro dal dischetto in angolo. Tavano poi si rifà al 43esimo della ripresa.

Nella gara dell’Artemio Franchi, Robur Siena schierata da Scazzola secondo il 4-4-2 con la difesa con Rondanini e Iapichino esterni, e Terigi con Freddi coppia centrale. La linea di centrocampo vede da destra a sinistra la presenza di Gentile, Castiglia, Vassallo e Steffè, mentre la coppia d’attacco bianconera è quella formata da Bunino e Marotta.

Nel Prato la scelta di mister Monaco è per uno schema 4-2-3-1 con punta avanzata Moncini, dietro a lui un tridente con Tavano al centro e Piscitella e Di Molfetta sulle fasce; linea mediana con Gargiulo e Cecchin e linea difensiva davanti a Melgrati con Catacchini e Tomi rispettivamente sulla fascia destra e sinistra e Martinelli a fare coppia con Marzorati al centro.

Per scommettere su Siena-Prato le quote fornite dall’agenzia di scommesse Bet365 ci danno le seguenti informazioni: la vittoria del Siena (segno 1) vale 1,85, il pareggio (segno X) è quotato 3,25 mentre la vittoria del Prato, indicata dal segno 2, vi permetterà di vincere 4,15 volte la somma che avrete deciso di giocare.

Siena-Prato non godrà di una diretta tv ma, come per tutte le partite di Lega Pro, l'appuntamento è su Sportube.tv per la diretta streaming video: da questa stagione per accedere al servizio e assistere alla partita su PC, tablet o smartphone dovrete pagare una quota in abbonamento.

