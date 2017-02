Ternana-Perugia / Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live (oggi, Serie B 2017)

DIRETTA TERNANA-PERUGIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 25^ GIORNATA) - Ternana-Perugia verrà diretta dall'arbitro Pinzani; siamo nella venticinquesima giornata del campionato di Serie B 2016-2017 e il calcio d'inizio allo stadio Libero Liberati è fissato per le ore 15.00 di domenica 12 febbraio, essendo il posticipo del turno. Un derby è pur sempre un derby. Perugia e Ternana si sfidano nel derby umbro: una sfida emozionante, in grado di regalare gioie e sorprese a tutti i tifosi. Anche brutte notizie, visto che nel derby di andata un tifoso ha perso la vita sugli spalti del Renato Curi. Durante il match non era successo nulla, una vera e propria festa sia sugli spalti che in campo. All' 87' minuto è arrivata la triste notizia, con i giocatori che hanno deciso di non giocare gli ultimi minuti e cercare di far scorrere il tempo fino al fischio finale. Una tragica notizia che però non deve far dimenticare l'essenza del calcio e la sua bellezza. Bisogna dunque andare avanti su questa strada e cercare di dare spettacolo sia in campo che fuori, con i rispettivi obiettivi di classifica. Bisogna dunque centrare il proprio obiettivo e andare avanti per la propria strada. Senza dimenticare ovviamente di vincere il derby.

Momento difficile per la Ternana, in piena zona retrocessione. Gautieri dovrebbe schierare la formazione vista contro lo Spezia: Aresti va in porta, mentre Zanon e Rossi sulle corsie esterne. Valjent e Meccariello andranno sicuramente a formare la coppia centrale. I due hanno dimostrato solidità difensiva nonostante la situazione di classifica. Defendi e Di Noia andranno a centrocampo ad aiutare Ledesma: l'ex centrocampista della Lazio sta dimostrando di poter dare ancora quantità e qualità in mezzo al campo. Due trequartisti, con Pettinari e Falletti pronti a dare supporto all'unica punta, ovvero l'uruguagio Avenatti. Nove i goal del numero 20 messi a segno fino a questo momento, un vero e proprio punto di riferimento per l'attacco rossoverde. Qualche dubbio per il tecnico della Ternana: Palombi potrebbe entrare a gara in corso, così con Petriccione: nel centrocampo sta comunque disputando una buonissima stagione, nonostante quello che sta accadendo alla Ternana.

Qualche dubbio per Bucchi, che schiererà probabilmente il solito 4-3-3. Brignoli va in porta, con Del Prete e Di Chiara sulle corsie laterali. Al centro della difesa Monaco e Volta cercheranno di fare schermo davanti all'estremo difensore. Esperienza e solidità in mezzo al campo: Brighi, ex Roma e Torino, dovrebbe essere affiancato da Dezi e Ricci. In attacco Forte, autore di una doppietta nell'ultima sfida contro il Brescia. A supporto dell' unica punta andranno Guberti e Mustacchio, entrambi vogliosi di continuare a dimostrare bel gioco.

Sarà una sfida importantissima per entrambe le squadre. Il Perugia vuole continuare a macinare gioco e fare punti, mentre la Ternana necessita di punti per poter trovare la salvezza. Non sarà semplice, ma gli omini di Gautieri sanno che in casa possono fare davvero male a chiunque. Serve dunque una prova di forza non indifferente, per cercare di strappare più punti possibili ai rivali e tornare in corsa per la salvezza, dopo la pesante sconfitta in casa dello Spezia. Sarà sicuramente una gara tirata e piena di colpi di scena: un derby è pur sempre un derby e nei primi minuti vedremo pochissime palle goal per entrambe le squadre. Non sarà assolutamente facile gestire la pressione, perché come già detto si rischia troppo. SI rischia di far scivolare via un obiettivo e di perdere di vista la reale importanza di questa competizione. Poi il derby verrà da sé, prima però bisogna fare i conti con la classifica ed evitare di cadere in provocazioni inutili.

Ternana-Perugia sarà trasmessa in diretta tv soltanto sui canali della pay tv del satellite: tutti gli abbonati al pacchetto Sport oppure Calcio potranno sintonizzarsi sul canale Sky Sport 1 o Sky Calcio 6 e, se non potranno mettersi davanti a un televisore, potranno anche seguire la diretta streaming video attivando l'applicazione Sky Go senza costi aggiuntivi.