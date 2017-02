Torino-Pescara/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi Serie A 2017 24^ giornata)

DIRETTA TORINO-PESCARA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2017 24^ GIORNATA) - Torino-Pescara, diretta dall'arbitro Maresca, si gioca alle ore 15.00 di domenica 12 febbraio allo stadio Olimpico-Grande Torino per la 24^ giornata del campionato di Serie A. Tra i vari match del turno uno dei più interessanti, per quanto riguarda gli obiettivi delle formazioni del massimo campionato, è appunto quello tra Torino e Pescara. Le due squadre stanno conducendo un campionato decisamente al di sotto delle aspettative e quelli che erano gli obiettivi di inizio stagione sembrano ormai irraggiungibili. Il Torino appare ormai troppo lontano dalla zona Europa League, colpa di una flessione improvvisa maturata nelle ultime 6/7 partite, mentre il Pescara dopo un buon avvio di campionato è letteralmente precipitato in termini di risultati e prestazioni, ritrovandosi ogni domenica a dover fare i conti con sconfitte pesantissime. L'ambiente è ormai in ebollizione e il presidente Sebastiani dopo gli ultimi atti intimidatori di cui è stato vittima, ha deciso di lasciare la società abruzzese.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI TORINO-PESCARA: LA PARTITA IN TEMPO REALE - CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE A

Il Torino non vince una partita in campionato da più di un mese. L'ultima gioia per i tifosi granata è infatti datata 22 dicembre 2016: in quella occasione arrivò una vittoria sul Genoa di Juric grazie ad una rete del solito Belotti. Da allora il Toro non è più riuscito a portare a casa i tre punti in campionato e ha dovuto inoltre fare i conti con l'eliminazione dalla Coppa Italia. Guardando solo ai tre partite di campionato precedenti a questa, il Torino ha perso malamente in quel di Bologna, affondato da una doppietta di Dzemaili, tra l'altro ex di giornata. Poi sono arrivati due pareggi che non sono serviti a muovere la classifica della squadra. Prima vi è stato il pareggio contro l'Atalanta, arrivato dopo essere passato in vantaggio e dopo aver più volte sprecato l'occasione per raddoppiare. Nell'ultimo match di campionato, ovvero la trasferta di Empoli, il Torino ha confermato le proprie difficoltà in zona goal, non riuscendo a portare a casa la vittoria e facendosi inchiodare sull'1 a 1. L'ambiente ha anche cominciato a palesare qualche segno di nervosismo: la lite tra Iago Falque e Belotti su chi dovesse tirare il rigore, poi sbagliato dal primo, è senza dubbio una spia di malessere dell'ambiente.

Il Pescara sta comunque decisamente peggio sia a livello ambientale che di risultati. La contestazione dei tifosi per una retrocessione che appare ormai certa è sfociata in atti di vandalismo e di minaccia che non dovrebbero accadere e la squadra sembra sempre più alla deriva e prigioniera dei propri errori tecnici, sintomo di una rosa non all'altezza del massimo campionato. Tale sensazione è stata una volta di più confermata dal pesantissimo 2-6 incassato in casa dalla Lazio, in una partita dove dopo aver recuperato per due volte lo svantaggio, il Pescara è stato travolto a causa di errori macroscopici in fase difensiva. Nelle due partite precedenti, di cui una è stata il recupero della diciannovesima giornata contro la Fiorentina, sono arrivate altrettante sconfitte. Ma se contro la squadra di Paulo Sousa gli abruzzesi hanno venduto cara la pelle, perdendo "solo" per 1 a 2 e accarezzando per un momento il sogno della vittoria, nella trasferta contro l'Inter è arrivato un 3 a 0 che non ha ammesso repliche e maturato già nel primo tempo. Il Pescara è così malinconicamente ultimo in classifica, senza vittorie sul campo e con 9 punti. Inoltre ha la peggior difesa del campionato, con 50 reti subite. Tutti questi dati fotografano la situazione di una squadra che, come detto, sembra destinata alla retrocessione.

Proprio nel match d'andata è arrivata una delle poche gioie del disgraziato campionato degli abruzzesi, che all'Adriatico riuscirono a bloccare i granata sullo zero a zero. Per quanto riguarda i pronostici su questo match, va detto che il Torino parte, nonostante la sua crisi di risultati, decisamente favorito. La vittoria del Torino viene ad esempio quotata 1,35 volte la cifra giocata dalla Snai, mentre un colpo esterno degli abruzzesi è dato a 8.50 volte la posta. Anche il pareggio viene pagato abbastanza bene, visto che un risultato di parità darebbe diritto a ricevere cinque volte la cifra giocata.

Torino-Pescara, domenica 12 febbraio 2017 alle ore 15.00, sarà una sfida trasmessa in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky sul canale 253 (Sky Calcio 3 HD) del satellite. Il sito skygo.sky.it si occuperà invece della diretta streaming video via internet per gli abbonati alla piattaforma satellitare. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI TORINO-PESCARA: LA PARTITA IN TEMPO REALE - CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE A