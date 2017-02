Video/ Brescia-Pisa (1-1): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 25^ giornata)

VIDEO BRESCIA-PISA (RISULTATO FINALE 1-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 25^ GIORNATA) - Una sfida tra amici non può che finire in parità... Scherzi a parte, il testa a testa tra Brescia e Pisa, un duello che sicuramente durerà fino a fine stagione, con obiettivo-salvezza, termina 1-1: Brocchi e Gattuso si spartiscono il famigerato punticino, restando ad una lunghezza di distanza (a favore delle Rondinelle) in classifica. Gol nel primo tempo dei capitani Mannini (rigore per fallo di Bonazzoli su Gatto) e Caracciolo: bella l'esecuzione in stop e tiro dell'Airone, al 9° sigillo del suo campionato. Buona prova del trequartista classe 1997 del Brescia, Crociata, in prestito dal Milan, capace di proporre l'assist giusto al compagno d'attacco e impensierire Ujkani soprattutto dalla distanza. Niente a che vedere comunque con le parate fondamentali di Arcari per i padroni di casa: almeno 3 gli interventi salva-porta per l'estremo difensore bresciano, migliore in campo in senso assoluto. I numeri della sfida forniti dalla Lega B nel suo scout parlano di un possesso palla che sfiora il 60% per il Brescia, anche se è stato il Pisa a farsi preferire per tiri in porta (5 a 4). Ben 8 i tiri dalla bandierina per i padroni di casa, incapaci però di sfruttare i calci piazzati, in particolare in un secondo tempo ed in un finale di partita concitati e ricchi di imprecisioni.

LE DICHIARAZIONI - Queste le parole di Brocchi a 'Sky Sport': "Il clima non è stato sereno durante la settimana, ci è capitato di prendere un rigore come quello che abbiamo subito oggi, ma la squadra ha reagito e lottato su ogni pallone, sono contento della loro prestazione. Il nostro problema riguarda l'inizio del girone di ritorno, abbiamo perso una partita importante che ha condizionato il gruppo a livello mentale; una squadra come la nostra deve avere sempre la voglia e la spregiudicatezza di giocarsi le partite a viso aperto". Polemico invece Gattuso: "Di solito fuori casa sbagliavamo l'approccio, oggi no e questo è importante. Mi dispiace solo che voi della stampa e i tifosi vi aspettiate sempre qualcosa di più, adesso è il momento di stare uniti, guardare a quello che di buono è stato fatto finora: l'ambiente non mi piace, sento troppi discorsi da bischero..." (Luca Brivio)

