Video/ Cesena-Bari (1-1): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 25^ giornata)

VIDEO CESENA-BARI (RISULTATO FINALE 1-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 25^ GIORNATA) - Termina in parità la sfida del 'Manuzzi' tra Cesena e Bari, griffata dal secondo centro in maglia biancorossa di Floro Flores e dal 9° gol stagionale di Ciano. Colpo di testa sugli sviluppi di azione da corner, con assist di Brienza, per l'ex attaccante dell'Udinese; gran calcio di punizione a girare invece per la punta di Camplone, che però non può dirsi soddisfatto per il risultato... Poche le occasioni da rete per i padroni di casa, pericolosi solo con Konè nel primo tempo e poi con qualche iniziativa estemporanea dello stesso Ciano nella ripresa (per lui 4 conclusioni totali), a caccia della doppietta come Floro Flores (3 tentativi in attacco). Per entrambi, palma di migliore in campo con voto tra il 6,5 ed il 7. Il Cesena, stando ai dati dello scout della Lega B, ha fatto meglio sia per possesso palla (54 a 46%) che per azioni offensive, producendo però poco, come già accennato: 3 le conclusioni in porta per i romagnoli, 2 per i pugliesi, nel quadro di una sfida non entusiasmante, per gli amanti del calcio offensivo.

LE DICHIARAZIONI - Ai microfoni di 'Sky Sport' il tecnico del Bari Colantonuo si è espresso così, nel post partita: "Il Cesena ha avuto un predominio che mi aspettavo, oggi venire a giocare al Manuzzi non era facile. Nel primo tempo abbiamo fatto davvero una grande partita: abbiamo dominato il gioco, abbiamo trovato il gol, gestito il palleggio. Mi è piaciuta la squadra, poi nella ripresa abbiamo subito anche perchè abbiamo inserito giocatori nuovi che non sono ancora al top. Sono soddisfatto perchè temevo molto questa partita". Queste le parole di Camplone invece: "Avevamo davanti una corazzata, la regina del mercato invernale. Abbiamo retto benissimo l'urto iniziale e ci siamo complicati la vita da soli sull'ennesima dormita su calcio da fermo. Poi loro sono calati nella ripresa e abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Al 94° c'era anche un rigore netto... Teniamoci stretti i tanti aspetti positivi e andiamo avanti". (Luca Brivio)

